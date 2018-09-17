上海商銀興櫃轉上市 今年唯一上市銀行股

上海商銀 (5876) 今天舉行上市前業績發表會，總經理陳善忠表示，今年 6 月底淨值為新台幣 1,234 億元，每股淨值 30.35 元，此次由興櫃轉上市將發行 2,250 萬股，250 萬股員工認購，2,000 萬股在上市前公開承銷，其中 1,600 萬股在 9 月 28 日至 10 月 2 日競價拍賣，400 萬股在 10 月 8 日至 10 月 11 日，是今年唯一上市的銀行股。陳善忠表示，上海商銀在國際市場擴張布局，橫跨歐美及亞洲市場，此次上市案是國內今年股票最大上市案，未來將強化數位金融競爭力，提供智能金融服務，強化兩岸金融及外匯市場，同時提高非利息收入，加強產品交叉收入。



上海銀行目前資本額為 407.9 億元，今年上半年每股盈餘 1.63 元，優於去年同期 1.53 元，今年 6 月底逾放比 0.27%、備抵呆帳覆蓋率 506.17%、資本適足率 13.83%。