〈電商求新求變〉特力結盟阿里 開首家淘寶實體店

連鎖居家業者特力 (2908-TW) 今 (17) 日宣布，與阿里巴巴集團旗下淘寶結盟，在台灣共同開展結合線上線下資源的新零售事業，特力對此推出新通路品牌「hoi!」，而全台第 1 間「Taobao xhoi! 淘寶精選店」智慧門店今日也首度亮相，第 1 家店設在微風松高 2 樓。

特力說明，「Taobao xhoi! 淘寶精選店」主打高性價比的商品，並導入新零售概念的購物數位科技，包括數位貨架、電子價標、RFID 貨架和一站式服務。

同時，店內以情境空間演繹家的各種可能性，讓淘寶和天貓上的居家商品可特過實境擺設來吸引消費者。

特力觀察到，年輕客群有在網路上比價的購物習慣，但對於跨境購物的商品配送、品質和售後服務不熟悉，是影響其消費意願的較大門檻。

因此，Taobao x hoi! 淘寶精選店提供各種居家所需收納用具、家電、寢具和日常雜貨等類別，並從淘寶和天貓挑選出最受消費者歡迎品牌，讓消費者免除跨境購物的不便利。

天猫海外總經理胡瑜玲指出，這項合作除了代表新零售將加速在中國以外的市場尋求更多可能性，也是淘寶提供台灣消費者更多本地化服務的一大進展。

胡瑜玲也強調，未來淘寶將積極在台與不同業界夥伴合作，在線上的實體銷售空間中應用新零售的概念和科技，發展完整的新零售生態體系。