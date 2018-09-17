馬雲談AI：未來10-15年 傳統製造業的衝擊將比現在更大

週一 (17 日) 2018 全球人工智慧大會於上海召開， 阿里巴巴 (BABA-US) 董事局主席馬雲出席表示，人工智慧將定義人們未來的生活方式，會帶來社會變革，估計未來 10 至 15 年內，傳統製造業所遭遇到的衝擊將會遠比現在更大。

馬雲在會上說道：「傳統製造業如果不能從規模化、標準化向個性化和智慧化轉型，將很難生存下去。」「未來每天工作 4 個小時，甚至 2 個小時。我們做不到，我們的孩子能做到。」

馬雲指出，未來數據將會是生產資料，計算是生產力，互聯網是生產關係，AI 智慧時代是基於這些改變而隨之發生的巨大的社會變革。

馬雲預測，這次技術革命所帶來的變化將遠超想像，未來 30 年，人工智慧將深入到社會的各個角落，改變傳統製造業、服務業、教育、醫療等領域，所有的生活都將因為數據、AI 運算而所改變。

馬雲認為，未來製造業不僅僅是製造業，而是製造業和服務業的完美結合，「未來製造業的競爭力不在於製造本身，而是製造背後的服務和體驗，未來的製造業都是服務業」馬雲說道。

不過，馬雲也指出，AI 技術再先進，如果不能和製造業結合推動轉型升級，也將失去意義。

馬雲表示，如果數據時代的使命之一是推動轉型升級，是解決今天經濟社會的許多問題，那麼人類的規則、體系、思考、教育等都要改變，不能用過去的方式來解決未來的問題。

馬雲說道：「過去你一年只去 30 個城市，我們未來一年可能會去 300 個城市，過去每人工作 16 個小時，現在 8 個小時，未來 4 個小時，甚至每天工作 2 個小時。我們做不到，我們的孩子能做到，今天做不到，未來能做到，我們要相信人類的智慧。」

以下附上馬雲演講全文：

大家早上好，很榮幸參加今天這樣的會議。今天到全世界去，在任何地方都在討論人工智能，從一種技術的概念到今天確定成為一場勢必影響人類未來生活的一場巨大的技術革命。

我相信就像今天的世界一樣，我們對這場技術革命有期待、有擔心、有希望，也有困難。

今天在上海舉辦這樣高規格的世界人工智能大會，這個大會還是非常重要，在上海舉辦這個大會，跟世界其它地方舉辦這樣的大會，比如矽谷也好、以色列也好，舉辦這樣的會議還是不一樣的。

過去是技術人員為主、工程師為主的大會，因為人們把人工智能往往歸於某種技術，上海舉辦這個會，內涵非常不同。

今天來上海參加這個會，對我有一個很大的啟發，人工智能是技術，但是人工智能又不是具體的一項或者幾項技術，人工智能是我們認識外部世界、認識未來世界、認識人類自身，重新定義我們自己的一種思維方式，我們在重新定義自己未來的一種生活方式。

所以我想今天從我個人角度來談一下看法和一些觀察，和一些思考。

首先我覺得人工智能這個詞，翻成中文以後，翻譯並不是很準確，AI 最好的翻譯應該是機器智能，把 AI 翻譯成為人工智能，我覺得是人類把自己看得太大，把自己有點託大了。

蒸汽機釋放了人的體力，但是蒸汽機並不是模仿人的體力，汽車比人跑得快，但是汽車並不是模仿人的雙腿。未來的計算會釋放人的腦力，但是計算機不是按照人腦一樣去思考，機器必須要有自己的方式去思考。

更何況人類對於人腦本身的了解是極其有限的，人類需要學會尊重、敬畏機器智能，機器必須要有自己獨特的思考和邏輯。

所以發明機器的時候，人們就應該認識到機器會比人類力氣要大，發明汽車的時候，人們要認識到我們肯定跑不過汽車，機器比人跑得快、跑得遠。但是發明電腦的時候，我們人類要明白機器一定會比人更加聰明，機器有智能，動物有本能，人類有智慧，我相信人類擁有的智慧是機器永遠都無法獲得的，機器可以更聰明，也可以更快速，也可以更強壯，但是機器永遠不可能有價值觀、有夢想、有愛，機器只有 Chip，而人類有心。

在過去的工業化時代，人越來越像機器，現在很多人研究技術，是為了讓機器越來越像人，而機器做人會做的事情，並不稀奇，通過不斷學習，向萬物學習，做人做不了的事情，我認為這才是了不起，讓機器純粹模仿人類，我覺得意義並不是太大。

智能是改變世界的工具，智慧是是改變智能的思想，我們應該真正擔心的不是機器智能，會超越人類的智慧，而是人類本身的智慧會停止增長。

第二，人工智能也好、機器智能也好，並不是融入一項技術，而是一種認識和思考世界的方式，也是我們為自己的未來確定一種生活方式，這不是簡單的技術的改變，是生產力、生產關係、生產資料的改變。

未來數據將會是生產資料，計算是生產力，互聯網是生產關係，智能時代是基於這些改變而隨之發生的巨大的社會變革。

所以這次技術革命所帶來的變化遠遠超過我們的想像，未來 30 年，智能技術將深入到社會的方方面面，改變傳統製造業，改變服務業，改變教育、醫療，我們所有的生活會因為數據、計算而所改變。

例如新製造，工業時代和信息時代讓製造業自動化、規模化、標準化，而數據時代，製造業是個性化、智能化、按需定制。

未來製造業不僅僅是製造業，而是製造業和服務業的完美結合，未來製造業的競爭力不在於製造本身，而是製造背後的服務和體驗，未來的製造業都是服務業，因為流水線上的大部分工人將會被機器取代，而人類的部分、體驗的部分，不可能被取代。

上海服務業佔的比重超過了 70%，我知道有城區超過了 90%，上海的服務業水平、上海的人才素質，我認為這是在上海，在未來佔據最大的先機，最早製造業依賴於資源，中國的製造業基地都在東北，後來製造業依靠產業配套、產業鏈，製造業基地轉移到長三角和珠三角。

未來製造業依靠的是數據，是服務業，服務業發達的地方，新製造才會發展起來。未來製造業的重點不是引進資金，而是引進知識和人才。

未來 10 到 15 年，傳統製造業面臨的痛苦將會遠遠超過今天的想像，企業如果不能從規模化、標準化向個性化和智慧化轉型，將很難生存下去。未來成功的製造業一定是用好智能技術的企業，因為不會用智能技術的企業，將全部進入失敗領域。

我認為未來上海這個城市會被數據、互聯網、雲計算和 IoT 真正改變，上海是一個超級大都市，未來這樣超級大都市，一切的交通、城市治理、安全都需要有新的思想、新的技術來引領，上海會成為真正世界一流的城市。

再比如新金融，今天世界上比較流行的叫 FinTech，而我們認為叫 TechFin，FinTech 是讓傳統金融更加強大，而 TechFin 是讓每個人，有需要的人得到金融服務，數據時代，金融風控不是給銀行穿上防彈衣，而是用數據技術預判風險、消除風險，不是去抓壞人，而是發現、預測壞事，這是風險思想的根本改變，這就是未來新的金融，可以讓更多人受益。

IT 是讓 20% 的人受益，而 DT 、AI 時代的數據技術，是讓 80% 的人受益，這就是這個世界未來巨大的機會所在。

真正的互聯網金融風險極低，不是通過網絡就是互聯網金融，今天絕大部分 P2P 公司是披著互聯網金融的外衣在做非法金融服務，真正的互聯網金融是依靠數據技術、依靠數據風險的控制體系，靠數據積累的信用體系。當你擁有大量數據的時候，必須用 AI 機器智能來進行風控，這才是真正的互聯網金融。

第三，互聯網金融是我最早在浦東的一個會議上提出來的，但是今天幾乎只要通過有一個網頁，都把自己稱之為互聯網金融，我覺得還是蠻可笑的事情。

第四，數據時代也是供給側改革經濟轉型的重大機遇，AI 技術、區塊鏈技術、IoT 技術，這些技術再先進，如果不能和製造業、服務業相結合，不能推進轉型升級，不能推動社會更加綠色、更加持續發展、更加普惠的方向變革，不能讓我們的生活更加健康、更加快樂，這樣的技術毫無意義。

對於傳統行業來講，如果不擁抱新技術，不融入數據時代，我認為也沒有意義。

前幾天我剛發了一個微博，兩天時間，我去了三趟淘寶造物節，我感慨今天年輕人的創造力、年輕人的創意、創新是我們想像不到的，甚至不敢想像。今天不是中國的製造業不行，而是落後的製造業不行，不是今天的中國沒有創意，是你沒有創意，不是今天的年輕人不努力，而是我們這些人不夠努力。

所以我們今天要思考，是我們所有的人，我們的政府、企業家，我們這些掌握資源的人，有沒有把數據，把這個時代擺到一個經濟轉型升級、自我變革的方向來，有沒有為年輕人準備好環境，如果數據時代的使命之一是推動轉型升級，是解決今天經濟社會的很多問題。那麼我覺得我們的規則、我們的體系、我們的思考方式、我們的整個教育都要進行改變，我們肯定不能用過去的方式來解決未來的問題，我們找到未來的方式，去解決未來的問題，這樣才是正確的方式。

過去你一年只去 30 個城市，我們未來一年可能會去 300 個城市，過去每人工作 16 個小時，現在 8 個小時，未來 4 個小時，甚至每天工作 2 個小時。我們做不到，我們的孩子能做到，今天做不到，未來能做到，我們要相信人類的智慧。

另外新的技術是新的生產力，一切生產力的發展，必須要有新的生產關係與其相適應，創新要嚴防葉公好龍，人工智能如同任何技術，創新也一樣，這不僅僅是科學家、技術人員的挑戰，也不僅僅是技術挑戰，也是政府運營巨大的挑戰。

飛機剛出來的時候，伴隨很多事故，但是我們並沒有把航空工業給消滅掉，也沒有用管理火車的方法去管理整個飛機行業。我去年跟美國交通部長趙小蘭探討關於人工智能、無人駕駛會快速取代美國很多就業，特別是對出租車行業帶來巨大的衝擊，趙小蘭部長問我，您怎麼看這個問題。

我個人這麼覺得，政府應該做政府該做的事情，企業應該做企業該做的事情，我的觀點是政府不應該去關心出租車行業是不是被取消，那是市場行為，政府要關心是不是安全，人是不是死亡。交通安全是第一要素，至於這個行業取代那個行業，這應該由市場取代，更何況有了交通事故，我們應該想辦法怎麼把交通事故降到最低，而不是消滅一個行業。

所以我自己覺得，把一個行業打掉是非常容易的事情，但是把行業完善非常艱難，所以推動社會進步就一定會淘汰落後力量，得到好處的不一定為你鼓掌，但是受到傷害的一定站出來罵人。保護哭喊的落後力量，往往會成為破壞創新最重要的要素。

所以我希望大家記住，人工智能到來，它帶來好處、帶來壞處，但是這不單是科學家，這不單是企業家，是社會各界各階層對它的關心、關注和提升。