金融危機10年祭 A股十年如夢深成指今創4年新低

截止收盤，滬指收報2651.79點，跌1.11%，成交額870億;深證成指收報7999.35點，跌1.41%，成交額1198億;創業板收報1349.78點，跌1.23%，成交額381億。今日滬股通淨流出6111萬，深股通淨流入8.61億元。

2008年9月15日，星期一，美國華爾街的精英們度過了焦慮、忙亂、痛苦的一個週末，也迎來了絕對能載入世界金融史中著名的一天。2018年9月，剛剛過去的這個週末，金融危機十年祭，也就是雷曼兄弟破產十週年；十年里，市場在熊市、牛市、震蕩市中輾轉，十年間上證綜指上漲29%。隻是，同是十年之後，美股漲幅已達三倍，而A股卻還在3000點以下苦苦掙紮;面對當前A股市場震蕩走勢，指數十年如一夢，末日未來，我們的憂傷猶在。

週一(9月17日)，滬深兩市各大指數全線低開，延續上週大盤“溫水煮青蛙”的疲軟模式，隨後指數低開低走，創業板跳空低開創出新低後低位震蕩，隨後深成指、中小板指再創出新低，滬指也逐漸擴大跌幅；深成指午後失守8000點整數關口，創2014年10月以來新低，創業板指刷新年内新低，各板塊繼續下探，個股紛紛回落，而隨後國產軟件開始拉升，證券板塊也開始止跌回升，指數一度止跌小幅反抽。但整體來看，大盤弱勢不改，個股普跌，資金接力意願不強，持續性差，三大指數收跌均超1%，滬深兩市成交額續創逾兩年半新低，市場情緒再處冰點。

盤面上，農藥獸藥、公用事業、旅遊酒店、食品飲料、電力、釀酒等行業較為抗跌，貴金屬、包裝材料、汽車、環保工程、文教休閑、有色金屬等行業跌幅較大;題材概念上，進口博覽、上海自貿、油氣設服、天然氣、鈦白粉、風能等概念表現相對抗跌，次新股、氟化工、化工原料、小金屬、藍寶石、網絡安全等概念表現較差;總體而言，市場逐級下跌走弱，行業個股普跌。

行業個股普跌 資源股表現低迷

滬指今天低開收陰，創指新低繼續下行。週期股走低，房地產、醫藥等殺跌，而題材股嚴重分化，市場呈現普跌格局；超強台風“山竹”於週末登陸，根據以往經驗，每逢極端天氣來襲，A股大多會伴隨不同程度的抗災防災主題炒作，白糖、玻璃概念股均有所表現；弱勢炒妖股的套路再度上演，前期老妖股逆市拉升，特力A(000025-CN)兩連板，海欣食品(002702-CN)大漲；5G概念股卷土重來，匯源通信(000586-CN)、盛洋科技(603703-CN)雙雙漲停；華大基因(300676-CN)因“舉報門”事件週末升級，今日暴跌超6%。券商板塊午後再度拉升走強，西部證券(002673-CN)盤中漲超4%，南京證券(601990-CN)也一度漲逾2%;天然氣板塊拉升，南京公用(000421-CN)、長春燃氣(600333-CN)等漲停。有色金屬板塊領跌，羅平鋅電(002114-CN)、鼎勝新材(603876-CN)跌逾7%。此外，稀土永磁板塊下挫，威華股份(002240-CN)跌停;汽車整車板塊走勢低迷，安凱客車(000868-CN)下跌7.61%。

消息面平淡偏空無重大刺激

消息面週末較為平淡刺激不大，利多利空消息勢力均等，且均無重大刺激。外圍繼續高歌猛進，對A股影響甚微;商務部稱，鼓勵外國投資者投資境内上市公司;德國機械製造商擬年内在中國上市，或整合至上海上市子公司，此舉一旦落地便打開了外國企業在中國證券交易所上市的大門，利於中國股市平穩健康運行；同時，央行行長易綱也表示，穩妥有序推動資本項目開放。這也在一定程度上，有利於金融市場人氣的回暖。

另外，富時羅素稱，最快下週決定是否納入A股，權重或超MSCI，可見外資依舊看好國内市場。近期中概股頻頻熱潮，趣頭條在美國上市首日漲幅128%，蔚來汽車上週四晚間單日暴漲76%，導緻次日A股與蔚來汽車相關的新能源汽車股大面積漲停，在A股市場弱勢留不住資金的情況下，資金出去炒中概股，而高層放開投資者門檻，進一步引進外資，中長期來看，有助於恢復投資者的信心，利好市場。此外，多位基金經理表示，近期部分QFII機構在不斷逆勢加倉A股，有一些機構甚至每日將購買額度打滿。但近期來看，大盤弱勢難改，市場低迷情緒蔓延，仍需耐心等待大盤回暖。

市場極度低迷陰跌不止 難以激發做多人氣

滬深三大股指今日全部低開低走，全部留下跳空缺口併收陰線，深成指和創業板均創出近期新低，行業資金以淨流出為主，顯示出當前市場仍是以探底走勢為主旋律。近期機構抛售踩踏現象不止，A股整個資金生態遭到巨大破壞，這背後根原本因還在於年初以來股市持續震蕩下行，絕大部分基金均出現不同程度虧損併面臨擠兌贖回壓力，消費白馬等高位品種不可避免會遭到大資金砸盤。在經歷的連續的調整之後，目前市場進入極緻的縮量時期，而這個時期，是還有反復的，尤其是極緻的縮量會多次出現。其實，如果大盤急速跌穿2638點，可能還會吸引一批活躍資金進場抄底，短線也大概率走出一波超跌反彈，但就目前指數這種抵抗式下跌走勢來說市場是難以激發做多人氣的，反彈自然也就無望。

今日，行業資金呈現淨流出遠遠多於淨流入狀態，其中電子元件、軟件服務、醫藥製造、化工和有色金屬資金淨流出相對較大，淨流入的行業主要是保險、釀酒和儀器儀表。總體而言，市場資金依舊謹慎，穩健性投資者可繼續觀察，等待資金回流穩定後再下手不遲。

作者：毛莉

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