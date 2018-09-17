特斯拉超級工廠傳火警 已恢復生產

據報導，美國週六 (15 日) 晚間，特斯拉 (TSLA-US) 位在內華達州太浩 - 雷諾工業中心的超級工廠 (Gigafactory) 發生火災，火勢在週日 (16 日) 早上受到控制，目前生產已經恢復。

特斯拉表示，該工廠主要負責生產 Model 3 電動機和電池組，火災發生在工廠三樓的冷卻管塗層爐中，火勢很快受到控制，當時所有員工已經進行完疏散措施，沒有任何人員傷亡，原因尚在調查之中。

工廠所在地斯托里縣應急管理部門表示，消防部門在週六晚上 10 點 12 分收到工廠發生的火災的警報，透過噴水系統和消防人員的幫助下控制住了火災。美國週日凌晨 2 點左右，火災現場由特斯拉接管進行清理和維修作業。週日早上工廠已經再次開始生產流程作業。

上個月特斯拉在加州的工廠也曾傳出火災。

今年 8 月份，特斯拉曾表示，預計在第三季可生產 5 萬至 5.5 萬輛 Model 3 轎車，並表示公司預期在今年下半年開始盈利。

先前特斯拉為提高 Model 3 產量，宣布減少新車的顏色選擇以提高生產速度，若希望訂購特殊顏色還需要額外增加 1500 美元。到目前為止，特斯拉為提升產量，已經實行了需多的措施，包含搭建額外生產線，以及增加訂金和交付金額。種種舉措皆是為了實現生產目標並滿足大量的客戶訂單，同時減少公司虧損，並實現開始營利的目標。