FMC估值升至22億美金+股份回購，和諧汽車春天會來嗎？

今年上半年，受進口車關稅、人民幣匯率、車貸政策等多重因素影響，我國汽車市場受到巨大衝擊。據乘聯會數據顯示，1-8月狹義乘用車零售同比增速1.3%，較1-7月增速下降1.3個百分點。其中，8月乘用車零售量為173.4萬輛，同比下滑7.4%。相對6月的-3.1%和7月的-5.9%的同比增速，8月的負增長壓力尚未減弱。

而作為中國第二大豪車經銷商的和諧汽車(03836-HK)上半年業績整體出現較大幅度下滑，期內公司收入46.87億元(人民幣，下同)，同比下滑7.8%；股東淨利潤4.24億元，同比下滑25%。

目前，和諧汽車正式運營的4S店有23家，旗下擁有寶馬、路虎、林肯保時捷、勞斯萊斯、法拉利、瑪莎拉蒂等十個豪華車品牌。公司的核心售賣品牌為寶馬品牌，上半年公司銷售新乘用車收入38.485億元，其中寶馬品牌占了71.8%的收入份額。

擬借助FMC 22美金估值回購股份提振信心

財華社注意到，和諧汽車股價近期慘遭腰斬，由年初至9月13日收盤下跌幅度為50.09%，已跌去了一半。但9月14日股價大幅高開14.3%，收回9月初以來的失地。

來源：同花順

之所以大幅高開，除了受港股汽車板塊拉升上漲影響，跟和諧汽車9月13日晚間發佈的公告也有關。公司公告中稱，鑒於下半年至今豪華乘用車零售的穩定增速及進口整車、零部件關稅減稅效果的體現，以及公司投資的FMC作為國內領先的新能源汽車製造商，目前已完成B輪融資，投後估值22億美金。

公告指，董事會估計公司當前股價未能體現出公司的資產品質並低於內在估值，為公司回購股份提供良機，亦展現公司對其未來前景的信心，公司擬以自有資金進行股份回購不超過5500萬股。

其實和諧汽車早在2017年1月23日批准了不超過10%的股份(約1.57億股)的回購計畫，隨後在2017年上半年進行了密集的股份回購，當時的股價與目前的股價相差不大。另外，和諧汽車大股東也多次增持公司股票。這直接促使公司股價震盪上漲到了今年2月底的高位，最高價達6.67港元。

而根據9月13日的公告，和諧汽車對當前宏觀經濟市場及投資的新能源汽車充滿了信心，希望借助行業積極因素及FMC被看好的層面上，再斥資回購股份，以提振投資者信心，挽救其被腰斬的股價。但以目前和諧汽車每股3.2港元的股價算，若股價變動幅度不大，和諧汽車回購股價耗用的資金不超過2億港元。2億港元的回購，在港股上市公司的回購潮中涉及的金額並不高，也不及去年上半年回購的力度大。

下麵我們來談談投後估值達22億美金的FMC對和諧汽車的影響幾何。

FMC潛力大 可為和諧汽車帶來多元化收益

和諧汽車早已洞察到新能源汽車將會是未來汽車行業發展的趨勢，認為新能源汽車行業將會保持高速增長態勢。

於2015年，和諧汽車與騰訊(00700-HK)及富士康合資成立了FMC(Future Mobility Corp)，意在打造中國版“特斯拉”，主要鎖定中高級電動汽車市場。FMC研發總部設深圳，歐洲和矽谷的團隊分別負責傳動技術和無人駕駛技術的研發。FMC將提供面向未來的個人出行解決方案，產品在中國生產。

成立後不久，FMC便著手投入研發和尋求建廠，抓住政策的利好及市場風口，以儘快推出電動汽車。

2017年1月19日，FMC宣佈將投資116.4億元在南京建廠，工廠規劃總產能30萬輛，涵蓋SUV、轎車、MPV等多種車型。2017年8月，FMC完成了2億美元融資。同年9月，FMC推出其品牌“拜騰”的高端智能互聯網+智能電動車。2018年第二季完成了5億美元融資，投後估值達22億美金。

在生產設備方面，2018年4月，FMC全球總部(南京)正式啟用，工廠試製車間已經投入使用，首批工程試製樣車已下線。第一款概念車M-Byte將按計畫於2019年第4季度正式上市交付客戶。

工廠試製車間的投入使用，意味著和諧汽車研發方面已取得重大進展，具備了生產和甚至量產的能力。M-Byte的生產及銷售已經提升日程，將很快面世。

鑒於工廠建設完成以及3年來的技術累計，加上新一輪融資的支持，FMC或許在2019年、2020年可真正發力。屆時消費者對電動車的接受程度會比較高，那時消費者選擇電動車不會像現在一樣考慮買傳統車還是買電動車。而FMC作為一個智能化的產品，不難得到市場的認可。但目前充電樁行業還未成熟，是影響電動汽車銷售的一大障礙。

隨著多款車型發佈，工廠建設完成和新車正式量產，FMC將開始啟動其上市計畫，屆時和諧汽車不僅能通過FMC上市獲得豐厚的投資收益，也已經在新車銷售、售後服務方面與FMC達成合作意向，新能源汽車專案將為和諧汽車帶來更多元化的收益。

作者：覃漢計

編輯：黎璐璐

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