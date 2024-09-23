華銀網銀、App 22日大當機 金管會：接獲重大偶發事件通報

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 23:39

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華南銀行 22 日下午發生網路銀行及行動銀行 App 大當機，時間超過 10 小時，無法交易引發網友一片哀嚎，不過，此次當機並非華銀內部系統問題，主要與協力廠商中華電信機房失火有關，金管會官員今 (23) 日證實，已經收到華銀通報「重大偶發事件」，依規定，須在通報隔日後七個營業日內函報後續處理狀況。

據悉，華銀是向中華電租借光纖電纜等設備，中華電中壢機房 22 日約下午 4 點發生火警，導致華銀資訊中心網路無法傳輸，主備援系統當機，進而影響到多處營業事業，包括信用卡機、電子支付等服務皆因斷線無法使用，一般民眾亦無法開啟網銀、行動銀行進行轉帳等服務。

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有網友抱怨，華銀官網當時完全打不開，就連客服電話也找不到，頁面出現 HTTP 錯誤類型的代碼 500，也就是 Internal Server Error，並指出，事前都沒收到華銀系統維護的訊息或郵件，完全不清楚當機的原因。

金管會官員說明，根據華銀回報，一直到今天凌晨 1 點多才逐漸排除問題，並於凌晨 3 點恢復正常使用，也就是說，整起當機事件歷經超過 10 個小時。