萊坊：香港住宅樓價升幅全球第二

萊坊今日發布2018年第二季《全球樓價指數》，追蹤和比較全球57個市場的一般住宅市場表現。

2018年第二季重點:

2018年6月，萊坊《全球樓價指數》按年上升4.7%，增幅是自2016年第三季以來最緩慢的增長。

• 至2018年6月的過去12個月，指數追蹤的57個市場中，僅有7個市場錄得樓價下跌。

• 馬耳他（樓價按年上升17%）首次在指數中領先，樓價增幅超越香港(15.9%)。

• 歐洲中部和東部國家的樓價表現強勁。

• 在過去三個月，香港、新加坡和紐西蘭均有推出新的樓市政策，因而吸引市場的目光，它們的樓價分別在過去12個月上升16%、9%和7%。

萊坊董事和大中華區研究及諮詢部主管紀言迅解釋，香港樓價增長強勁，主要是由於股市市場活躍帶來財富的影響，再加上香港的低息環境。然而，中美貿易戰、聯儲局加息的預期，以及香港政府推出的樓市政策等開始對市場的氣氛產生影響。預計今年香港一般住宅樓價將上升10-13%。

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