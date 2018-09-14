英國央行警告：硬脫歐將使經濟陷入危機 慘烈程度不亞於2008年

猶記得 2016 年的夏天，英國脫歐一事尚且懸而未決之時，英國央行行長卡尼就曾直言，如果脫歐公投通過，英國經濟很有可能陷入衰退，英鎊將大幅貶值，通膨加劇，失業率走高。

如今，英國脫歐已是板上釘釘，但市場不減對其「無協議脫歐」的擔憂。值此，卡尼在對內閣大臣作簡報時再度發聲警告：硬脫歐將使英國經濟一片混亂，陷入與 2008 年金融危機一樣的糟糕境地，還將引發英國樓市崩盤，房價下跌 35%。

卡尼認為，失業率上升、經濟增長低迷、通膨走高疊加利率上行，均是樓市崩潰的幕後推手。

對待危機之中的貨幣政策問題，卡尼的態度也是直截了當，稱不會通過降息來抵消無協議脫歐帶來的影響。他表示，與英國央行 2016 年降息不同，在英國和歐盟的貿易關係受到衝擊之際，英國經濟遭受的打擊來源於供給側的中斷。

一位參加了內閣會議的人士透露，卡尼認為，屆時供應將出現收縮，若英國央行降低利率，最終將迎來更高的通膨。

此外，卡尼對英國銀行倒是信心滿滿，認為它們並不會被硬脫歐所擊潰。卡尼稱，英國央行對該國金融體系的壓力測試表明，它們可以承受最壞的情況。去年，壓力測試的「考點」之一就是房價下跌 33%，這一設想場景與卡尼對下一場衰退的預期相差不遠。

9 月 10 日周一，彭博社報導稱，歐盟首席英國脫歐事務談判官 Barnier 表示，在未來 6 到 8 周（也就是說在 10 月底或 11 月初的時候）達成脫歐協議是「現實的」。

英國脫歐部長 Dominic Raab 近來也表示，英國硬脫歐可能不大，英國終將應對挑戰並蓬勃發展。

這一來自歐盟的信號提振了市場信心。但鑒於雙方仍對脫歐協議的五分之一細節存在分歧，許多商業領袖和投資者仍舊擔心，政治風向可能影響雙方達成協議，令英國硬脫歐。這將削弱西方國家的影響力，扼殺金融市場和貿易動脈。

與此同時，評級機構穆迪也警告稱，硬脫歐的風險近月來顯著增加，這將傷及英國經濟。英國經濟可能面臨陷入衰退的風險。

穆迪指出：「最直接的影響是英鎊大跌，導致短期內通膨飆升，硬脫歐後 2-3 年內實際收入下降。這將轉而影響消費者指出，抑制增長，令帶來英國陷入衰退的可能。」

英國脫歐的最後期限在 2019 年 3 月 29 日。如果屆時英國政府與歐盟仍然無法達成具體的協議，英國將不得不「無協議脫歐」。

「無協議脫歐」，意味著截至格林威治時間 2019 年 3 月 29 日 23 時，英國將成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的脫歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。