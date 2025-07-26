川普抵達蘇格蘭！將與英國、歐盟領袖進行重要關稅會談

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 16:10

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美國總統川普於週五（25 日）抵達蘇格蘭，開啟為期數日的訪問行程，期間他將視察旗下兩座高爾夫球場，並與英國與歐盟領袖進行重要會談。

川普將與英國、歐盟領袖進行重要關稅會談。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普表示，此行將會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），後者被他讚譽為「備受尊敬的女性」。

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川普重申了他先前關於有 50% 機會與歐盟敲定一項新的貿易協議的可能性，並補充說，如果協議順利達成，這將是他政府至今為止最大的貿易協議。

儘管樂觀以對，但川普也坦言，與歐盟可能在「可能 20 個不同問題」上仍然存在「癥結」。

川普離開華盛頓前表示，他的政府正在努力與歐盟達成一項可能的貿易協議，布魯塞爾方面也渴望達成協議。馮德萊恩隨後表示，她將於週日（27 日）在蘇格蘭與川普會面。

據歐盟外交官透露，若達成協議，美國將對歐盟商品徵收 15% 關稅，此舉與本週剛與日本簽訂的協議架構類似，低於川普原先威脅的 30% 關稅門檻。

同時，川普也表示，他與施凱爾的會晤更像是對已達成貿易協議的慶祝，而非繼續推進該協議的工作，並補充說：「這對雙方來說都是一項偉大的協議。」

儘管近來川普因與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係遭受質疑，但他此次出訪仍吸引大批民眾現場歡迎。

川普自 4 月以來已對大多數貿易夥伴課徵 10% 關稅，並揚言自 8 月 1 日起提高稅率，意圖重塑全球經濟秩序。