歐股盤前─中美貿易談判將重啟 歐股主要指數期貨齊漲

週五 (14 日) 受到中美有望重啟新一輪的貿易談判的激勵，歐股主要指數期貨全面走揚。

台北時間週五 (14 日) 上午 2 點 40 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24%，暫報 3347.0；英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.25%，暫報 7308.0；德國 DAX 指數期貨揚升 0.22%，暫報 12109.2，法國 CAC40 指數期貨走高 0.18%，暫報 5351.5。

同時在匯率方面，受到中美貿易擔憂趨緩的激勵，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.12%，截稿前暫報 1.1704。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.12%。(圖：Investing.com)

政經消息方面，美國週三 (12 日) 已邀請中國重啟貿易談判，這是新一輪部長級談判，預計將由美國財政部長 (Steven Mnuchin) 與中共國務院副總理劉鶴領導的團隊進行雙邊會談。

針對這次的中美部長級談判，美國總統川普週四 (13 日) 在推特發文指出，美國沒有一定要達成貿易協議的壓力，有壓力的是中國。

川普週四 (13 日) 發文稱中國有達成貿易協議的壓力。(圖：推特 / 川普)

央行消息方面，土耳其央行週四 (13 日) 宣告升息以化解里拉危機，一口氣升息 6.25%，基準利率調高至 24%，消息傳出後帶動里拉反彈，土國匯市暫時止血。同時，歐洲央行與英國央行均宣告維持利率不變。