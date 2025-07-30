鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-30 08:20

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當歐洲各國領導人和經濟學家仍在消化美歐貿易協議細節時，一些專家指出，這份對歐盟集團堪稱壞消息的協議，卻可能意外提振英國的經濟，使其成為這場貿易博弈中的間接受益者。

低關稅+脫歐紅利 英國可望成美歐協議意外贏家。(圖:shutterstock)

這項協議的核心影響之一，在於美國對歐盟輸美商品徵收 15% 的新關稅。相較之下，英國此前已與美國達成 10% 的關稅協定，此刻這一較低的稅率顯現出其戰略性優勢。

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Investec 首席經濟學家 Philip Shaw 指出：「理論上英國將從中獲益。歐盟 15% 的新關稅，意味著英國對美出口商品相對更便宜，可能促使美國企業轉向英國採購，從而提振英美貿易。」

Lubbock Fine 律師事務所德國業務主管奧特曼（Alex Altmann）在協議公布後立即發布的研報中進一步強調，更低的關稅將使英國商品對美國消費者更具價格吸引力，進而擠壓歐盟產品的市場份額。

奧特曼深入分析：「英國較低的關稅稅率，將強烈刺激歐盟企業將部分產能轉移至英國或擴大現有設施。」他特別強調，利潤率本就微薄的歐盟製造商為規避關稅擠壓，可能被英國閒置的脫歐後產能所吸引，「英國或成為該協定最大的間接受益者」。

英國的獲益不僅僅源於其自身的低關稅。Philip Shaw 表示，歐盟成功將關稅稅率鎖定在 15%，遠低於川普先前威脅徵收的 30%，這一結果同樣對英國有利。

Shaw 解釋道：「歐盟得以避免更嚴苛（即 30%）關稅制度可能引發的經濟大幅下滑，以及兩大貿易集團之間潛在的報復性措施。作為英國主要貿易夥伴，歐盟經濟免於衰退意味著英國對歐出口得以避免萎縮。」

這表明，即使歐盟面臨挑戰，其經濟的相對穩定也間接保障了英國的貿易利益。

潛在紅利能否兌現？仍存變數

然而，這份潛在的紅利能否完全兌現，仍存在一些變數。丹頓律師事務所國際貿易律師 Beth McCall 認為，美歐最終達成協議，已在一定程度上削弱了英國的潛在優勢。

她表示：「如果美國真對歐盟祭出 30% 關稅，相比英國 10% 的稅率將形成巨大價差吸引力。」她認為目前 5% 的稅率差雖仍具競爭力，但效果顯現需待現有合約到期後，美國進口商逐步轉向低關稅國家採購。

關於關稅影響的傳導時效，目前仍存在廣泛爭議。企業普遍預警關稅將侵蝕利潤，經濟學家則擔憂對經濟成長的抑制作用。但由於貿易協定諸多細節尚未明確，其精確影響仍難以量化，部分效應（如消費者成本上升）可能存在滯後性。

McCall 總結：「無論 10% 或 15% 的稅率，英美歐企業面臨的貿易環境都已比三個月前嚴峻得多。」