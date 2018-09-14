英鎊刷新日高 媒體稱英國同意提供數據有助解決退歐關鍵問題

在媒體傳出英國同意提供有助解決退歐關鍵問題的相關數據後，英鎊漲幅擴大，刷新日高。

彭博社報導援引知情者消息稱，英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 上周向歐盟首席談判代表 Michel Barnier 表示，他會將貿易流數據交給歐盟。

報導指出，歐盟談判員正在改寫脫歐協議的一個關鍵部分，讓它更為英方接受。他們試圖找到技術性的解決方案，避免英國脫歐造成北愛爾蘭與英國本土之間的隔海邊界，為此需要跨愛爾蘭海的商品流數據。脫歐談判中北愛爾蘭邊界問題已僵持一年，上述 Raab 的承諾雖然只是一小步，但可能讓這一問題取得進展。

上述報導稱，歐盟外交官稱，英國的談判員們已經暗示，他們會做準備，只要能避開 10 月初保守黨會議的政治風險，就會在愛爾蘭邊界問題上讓步。

傳出以上英國承諾提供數據的消息後，英鎊兌美元從 1.31 下方短線跳漲約 30 點，一度漲至 1.3120 創日內新高，日內漲幅擴大到 0.5% 以上。截至發文，英鎊漲幅收窄到 0.4% 以內。

Barnier 今年 8 月曾公開向英國提出共享數據，但提供貿易數據可能令北愛爾蘭民主統一黨（DUP）不滿，而 DUP 又是支持英國首相梅政府的力量，因此這屬於敏感問題。

英國和歐盟的高官將脫歐談判達成協議的截止期由 10 月推遲到 11 月，最遲在 11 月月中。

本周 Barnier 曾表示，英國與歐盟在很多問題上都有一致的觀點，特別是在防務和安全等方面，脫歐條款的協議仍然有可能在六至八周內、即 11 月初之前達成。他還說，如期達成脫歐協議至關重要，這樣才能保證在明年 3 月 29 日脫歐期限前，英國與歐盟的議會有足夠時間考慮協議細節並進行表決。

據 BBC 新近報導總結，英國與歐盟之間已經從三個方面暫時達成共識：英國將需要向歐盟繳納的費用，北愛爾蘭邊境規則，以及英國與歐盟各自在對方境內居住的公民之後的狀況。

目前的談判聚焦在以上問題的細節以及未來英國與歐盟的關係問題上。為了給雙方更多的時間，雙方同意給予 21 個月時間的過渡期，以梳理清楚脫歐之後的雙方關係。