陳家強：美中貿易戰變冷戰 川普愁中反中 苛索無度難談判

中美貿易戰再升級，美國計劃對 2000 億美元中國貨品徵稅之際，總統川普又揚言要加碼向額外 2670 億美元中國貨品全部加徵關稅。

香港財庫局前局長陳家強砲轟，美國與中國實施的不只是貿易戰，而是「冷戰」，源於川普的「愁中」及「反中」思想，相信中美目前難以談判，中國一讓步，美國又會要求更多，無底線可言。

陳家強昨 (12) 日出席由工商管理研究社舉辦《紫荊 40》專集發佈會暨中美貿易戰論壇時指出，美國自經歷「911」事件及雷曼倒閉後，政治及經濟上慢慢由多邊主義變成單邊主義，即川普主張的「美國優先」，不允許其他國家威脅到其領頭地位。

他痛批，美國目前希望中國讓步的，除了更開放市場，及加強知識產權以保障美國的科技企業等，川普將會得寸進尺，苛索無度，故目前都沒有談判的空間。

不過，他指出，所幸川普的政權不算穩定，大家只能靜觀其變，看看他能支撐到何時。而中國目前只能盡量聯繫更多盟友，例如一些反對貿易戰的美國商界人士及生產商，待新一任白宮主人才可以重新磋商。

對於港股已累積不小跌幅，由約 33000 多點下跌至約 26500 點水平，陳家強認為，港股再跌的可能性仍存在，始終目前市場負面因素大於正面因素，但亦不需要太悲觀，因暫時未預見到有更大的危機。

他預計，不會出現如 10 年前雷曼倒閉的金融危機，因現時銀行的槓桿低得多，監管亦提升不少，小危機有機會出現，但不會出現嚴重的「骨牌效應」。

出席論壇的中文大學商學院院長陳家樂認為，雖然港股的估值已變得相對「便宜」，但由於貿易是香港經濟重要支柱，若中美貿易爭端持續升級，一些國企亦擱置來港上市計劃，加上美元升息及人民幣下跌等因素，香港的股市、樓市及消費市道都會受到影響。

被問到近期新興市場的貨幣危機會否觸發「骨牌效應」，陳家強指，目前出事的國家是本身都很有財政問題的國家，但其他新興市場發展情況不錯，現時政府的監管已較 20 多年前改善不少，料不會受到波及。