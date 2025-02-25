「對川普再次當選不意外」 馬克宏：美不可能同時與中國和歐洲發生貿易戰

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-25 11:30

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法國總統馬克宏周一 (24 日) 接受美國《福斯新聞》採訪時表示，他在華府會見美國總統川普時試圖說服川普，美國不能同時對中國和歐洲發動貿易戰。

目前人在美國訪問的馬克宏表示：「我理解美國的首要任務是對中國徵收關稅，因為正如川普總統所說，中國的行為不公平，但你不能同時與中國和歐洲打貿易戰。我希望我說服了他。」

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馬克宏還說，美國和法國經濟緊密交織，美國對歐洲加徵關稅將阻礙法國和其他歐洲國家增加國防開支。「我認為現在沒有必要提高關稅。當務之急是增加我們 (歐洲國家) 的國防和安全支出。若我們處於貿易戰狀態，你希望我們如何加強安全和增加國防開支？我們不需要貿易戰。我們需要共同繁榮。」

馬克宏也表示，他知道法國需要將 GDP 的 2% 以上用於國防，而這正是川普所要求的，但稱這並不是因為美國要求，是因為俄羅斯仍是一個威脅。俄羅斯將自身 GDP 的 10% 用於國防且其國防實力十分強大。

馬克宏指出，歐盟執行委員會將就短期融資發表特別聲明，「以承擔我們的部分負擔，並在我們自身的安全上投入更多資金」。

當被問到是否對川普再次當選感到驚訝，馬克宏表示，在經歷去年 7 月賓州「可怕襲擊」後，他對川普的選舉勝利並不感到驚訝。