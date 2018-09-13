香港中小企：若貿易戰再加碼 恐1/3港企倒閉

美國計劃對 2000 億美元中國貨品徵稅仍未正式落實之際，總統川普又揚言要加碼向額外 2670 億美元中國貨品全部加徵關稅。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦昨 (12) 日指出，如果美國揚言「加碼」再向中國所有產品加徵關稅真的落實，預料將有一半香港廠商難再接新增訂單，更有 1/3 廠商倒閉，期望美國所言只屬談判手段，而非認真有意實施。

劉達邦指出，中美貿易戰首輪主要影響生產中高端科技的香港廠商，惟第二輪則會影響傳統廠商，雖然他們手上擁一定訂單數量，惟關稅通常由客戶支付，故有關訂單正持續減少，訂單期數亦由一般 3 個月至半年，縮減至 1-2 個月。

他指出，有香港廠商正尋找在東南亞設廠機會，但部分無力搬廠的港商，則只能承受影響。由於人民幣貶值，部分廠家或可透過減價吸引訂單，或以其他清關方法，避免關稅。

中華廠商會會長吳宏斌昨出席中美貿易戰論壇時亦指出，貿易戰首輪的措施對業界影響太大，但如果增加至 2000 億美元中國貨品，甚示全部中國貨品，很多廠商都無法維持，大型企業早在外地有生產線或可避免關稅，沒能力在海外拓生產線的中小型企業，只能將訂單外包至東南亞。

他認為，美國國民將會很支持「美國優先」的政策，因川普可將新收的稅項來補貼業界。不過，幸而中國政府很有前瞻性，一早發展「一帶一路」沿線，希望將生產線轉移，加上香港的中小企很靈活，相信經過重新部署後可渡過難關。

香港工業總會主席郭振華亦指出，香港貿發局稍早的調查已指出，25% 的受訪廠商表示會受到 2000 億美元貨品徵稅計劃影響，目前為止受影響的已逾 40%。單計 2500 億美元貨品加徵關稅，由中國大陸經香港至美國的轉口佔 49%，由美國經香港至中國大陸的佔 70%。

他建議，如要應對貿易戰，香港繼續堅持為獨立關稅區，央企及港企加強合作建設海外產業園及提升智能製造等。

香港 01 報導，FT 中文網專欄作家沈建光撰文指出，除了港商在尋找東南亞設廠機會，為避免美國的高額進口關稅，部分日本大型製造商也在重新審視其在中國的業務，並有計劃將生產線轉移出中國。

如果大量外資企業撤離中國，必將對中國的就業產生巨大影響。根據大陸商務部，海關，國家統計局和外匯管理局共同發布的「全球價值鏈與我國貿易增加值核算報告」 顯示，2012 年每 100 萬美元的對美商品出口可為中國創造近 60 個工作崗位，5000 億出口對應的是中國 3000 萬工作崗位。

沈建光提醒，出口企業風險加大也勢必會影響上下游企業的投資與消費，經濟下行背景下，新增基建設施的使用效率會大大削弱，而這部分影響恰恰是難以估量的。