OPEC預期2019年石油需求增長放緩 警告經濟面臨風險

石油輸出國組織(OPEC)周三進一步下調2019年全球石油需求增幅預估，並表示經濟前景面臨下行風險，給OPEC明年支撐油市的努力帶來新挑戰。

OPEC在月度報告中稱，明年全球石油需求將增加141萬桶/日，比上月的預估少2萬桶/日，這也是該組織連續第二次下調此項預估。

報告還進一步暗示，石油需求迅猛雖然幫助OPEC及其盟友擺脫供應過剩的困擾，但這種勢頭在2019年將趨於溫和。OPEC上月表示，全球成長面臨“大量挑戰”，不過這份最新報告暗示對此的憂慮有所加深。

“一些新興和發展中經濟體面臨的挑戰加劇，使當前的全球經濟成長預估有下修的風險，”OPEC報告稱。

“貿易緊張情勢升高，四國集團(G4)央行可能進一步貨幣緊縮造成的後果，加上全球債務水平升高，是額外的擔憂”。

在OPEC月報公布後，油價一度回吐升幅，但之後又升至每桶80美元上方，受伊朗出口進一步下滑的預期所支撐。今年稍早曾觸及該水準，為2014年以來首見。

OPEC和非OPEC產油國於6月22-23日同意重回100%減產執行率，此前數月委內瑞拉和其他國家減產，使得執行率高於160%。

經濟下行風險將成為OPEC和非OPEC能源部長在9月23日阿爾及爾會議上的議題。這場會議可能會做出政策建議。

OPEC下次政策會議要等到12月。

**OPEC產量增加**

OPEC在報告中稱，6月協議達成後，8月石油產量增加27.8萬桶/日達到3,256萬桶/日。

產量增幅最大的是獲減產協議豁免的利比亞。這幫助抵消了委內瑞拉和伊朗供應下滑的影響。經濟危機導致委內瑞拉產量下降，美國制裁措施則促使石油買家避開伊朗。

據路透計算，這意味著最初減產協議的執行率升至133%，說明成員國減產力度仍大於承諾水平。7月份的執行率為126%。

OPEC 8月份的產量低於2018年市場對其原油的平均需求量，並且明顯高於明年的預期需求，因為美國等競爭對手增加供應。

OPEC稱，2019年全球市場對OPEC原油的需求量為3,205萬桶/日，與上月持平。這意味著如果OPEC保持當前的產量水平，而且其他條件不變的話，油市將出現50萬桶/日的供應過剩。

OPEC牽頭的減產協議實施後引發油價上漲，目前仍刺激該組織的競爭對手增產。OPEC預計明年非OPEC產油國石油供應將增長215萬桶/日，較上月預估上調2萬桶/日。



路透倫敦9月12日

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