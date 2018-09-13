蘋果發布最大最貴iPhone手機

路透加州庫比蒂諾9月12日 - 美國消費電子公司蘋果(AAPL.O)周三亮出了公司歷來屏幕最大的iPhone手機，以及一款可以偵測心臟問題的手表。面對全球智能手機需求遲滯的局面，公司爭取能吸引客戶向價格更高的電子產品升級。

自去年推出煥然一新的iPhone X之後，今年產品的變動相對較小，這也在投資者的普遍預料之中，因此蘋果股價下跌1.2%至221.07美元。

公司的策略是成功的，蘋果股價今年以來已漲逾30%，成為首家市值超萬億美元的美國上市公司。

新款iPhone XS采用5.8英寸屏幕，起售價為999美元。XS Max是蘋果迄今為止最大一款iPhone，也是目前市場上最大的手機之一，擁有6.5英寸屏幕，起售價為1,099美元。

“他們終於增加了較大尺寸屏幕機種，從而能夠與蓋樂世(Galaxy)Note9直接競爭，”Gartner分析師Annette Zimmermann在蘋果總部的活動中表示，他指的是與引領手機走向大屏幕潮流的三星電子(005930.KS)。

“較大的屏幕對於扭轉在中國的趨勢而言將非常重要，因為蘋果過去幾年在中國流失了一些市場份額，部分原因就在於手機屏幕尺寸，”她表示。

蘋果還發表了鋁合金材質、配置6.1英寸屏幕的較低價機種iPhone XR，售價為749美元起。

Loup Ventures分析師Gene Munster寫道，iPhone Xs Max屏幕尺寸比之前最大屏幕iPhone擴大了26%，創下iPhone手機屏幕尺寸自2014年來的最大增幅。

今年三大頂級機型價格都比去年更昂貴。

其中兩款在美國的起售價為999美元或以上，蘋果顯然想把握住美國經濟強勁、失業率低、家庭財富增長的良機。周三公布的一項政府數據顯示，2017年美國家庭收入中值連續第三年上升，達到1967年以來最高紀錄。

**醫療設備市場**

蘋果營收中有逾60%來自手機，而為了降低對手機的依賴，蘋果此次活動開場發布的是新Apple Watch Series 4，顯示屏為無邊框屏幕，就像最新款手機一樣，比當前機型屏幕大了30%。

蘋果將新款Apple Watch定位為一種功能更全面的健康設備，能查看心電圖檢測心律不齊，如果檢測到用戶摔倒，會自動撥打急救電話，潛在目標用戶為年紀較長的消費者。

美國食品藥物管理局稱，它與蘋果一起研發Apple Watch的應用(app)，並已采取措施為打造數字醫護產品的企業放寬監管途徑。

“這是相當大的事情，”Evercore的健保科技行業分析師Ross Muken指出。“這一進展讓該公司可以繼續努力，將這款手表打造為真正的醫療設備。蘋果似乎先從心臟病著手，向著醫療健康領域邁出堅實步伐，因為心臟病是全球最常見的死因。”

在Series 4發布後，健康設備業者Fitbit (FIT.N)股價重挫6.9%。

蘋果高管沒有提及無線充電器，也未談到蘋果電視的內容協議，而行業分析師原先已經預計到這點。

“我們都知道此次只是蘋果手機的過渡性、並非轉型式更新，”對沖基金Gullane Capital的經理合夥人Trip Miller說。該公司持有蘋果股票。

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