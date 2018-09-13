2018蘋果新品發布會揭曉：雙卡雙待iPhone XS未帶來驚喜 股價跌超1%

本周三的蘋果新品發布會並未給市場帶來足夠驚喜。第一個亮相的最新版智能手錶發布後，蘋果股價一度抹平跌幅轉漲，但在 iPhone X 新品發布後，股價不但轉跌，而且跌幅較發布會前擴大。

9 月 13 日凌晨舉行的蘋果公司 2018 年秋季新品發布會上，首先登台的蘋果 CEO 庫克稱，蘋果 APP Store 每年迎來 5 億消費者，蘋果將出貨 20 億部 iOS 行動設備。接着蘋果 COO Jeff Williams 上台，介紹蘋果智能手錶 Apple Watch 系列 4。

Apple Watch 系列 4 外觀變化為四年來最大，晶片運行速度提高兩倍，是首款面向消費者的心電圖功能非處方產品。發布後，蘋果股價一度抹平發布會前的 1% 以上跌幅轉漲。

接下來介紹的新版 iPhone 分 5.8 英寸和 6.5 英寸兩款，分別名為 iPhone XS 和 iPhone XS MAX，擁有最先進的 iPhone 晶片、超視網膜 OLED 全面屏，儲存容量最大可達 512GB，為 iPhone 史上之最。但媒體仍認為與去年版本相比無太大亮點，蘋果股價盤中轉跌。

此後，蘋果邀請知名影音遊戲設計師、遊戲公司 Bethesda Game Studios 的主管 Todd Howard 上台，展示 Bethesda 的 iOS 開發情況。他介紹了 Elder Scrolls 系列遊戲的行動版 Elder，稱將在金秋髮布，現在接受預訂。蘋果又邀請了開發者介紹增強現實（AR）應用 Homecourt，它能自動識別籃球場地，用 AI 追蹤射籃行動。

接着，負責蘋果硬體的高級副總 Phil Schiller 回到台上，介紹 iPhone XS 的新照相特色功能，提到支持雙卡雙待。蘋果的高級副總 Lisa Jackson 稱，蘋果全部依靠可再生能源運行，下一個目標是 100% 利用可回收材料。此次 iPhone XS 就有一些部件採用可回收材料，例如邏輯板是錫制的，揚聲器固定座是可回收塑料材質。

Schiller 又介紹了一款相對平價的新款 iPhone X，名為 iPhone XR，它有白色、黑色、藍色、珊瑚紅、黃色五種顏色，搭載無邊框設計的顯示屏，尺寸為 6.1 英寸，提供三種儲存空間 64G、128G 和 256G 選擇。

iPhone XR 配置了據稱「最先進的 LCD」液晶顯示屏 Liquid Retina，和 iPhone XS 一樣採用 A12 晶片，同樣提升了照相功能，但並沒有自 iPhone 5S 起 iPhone 具有的壓力傳感功能 3D Touch。它的電池續航時間比 iPhone 8 Plus 長一個半小時。

高配版新款 iPhone 的起售價超過了 1000 美元，但仍在本月發售，iPhone XR 下月開售。

iPhone XR、XS、XS MAX 的起售價分別為 749 美元、999 美元和 1099 美元，前一款 XR 將在 10 月 19 日接受預訂，10 月 26 日全面發售。後兩款將從 9 月 14 日起接受預訂，9 月 21 日全面發售。

蘋果官網顯示，iPhone X 已經下架，iPhone XS 將於北京時間 9 月 14 日 15 點 01 分開始預購，iPhone XS 和 iPhone XS MAX 的起售價分別為 8699 元和 9599 元人民幣。iPhone XR 將於北京時間 10 月 19 日 15 點 01 分開始預購，起售價 6499 元。所有機型將在獲得批准後發售。

到臨近 13 日凌晨 3 點蘋果發布會結束時，蘋果股價仍跌超 1%，盤中一度跌破 220 美元，跌幅達到約 1.8%。最終，蘋果收跌 1.24%，日內股價振幅超過 2.3%。

新 iPhone 支持雙卡雙待 蘋果股價跌幅擴大

iPhone XS 和 XS MAX 的電池續航時間分別增加了半小時和一個半小時。兩款新機均支持 HDR 顯示，能呈現真實深邃的黑色。可拍出更細微的散焦照片，可以模糊背景，更強調拍攝的人像。拍完後，用戶還可以調整相片的虛化背景。

iPhone XS 具備雙卡雙待功能和千兆位局域網，將具備 e-SIM 技術，這一技術目前應用於 Apple Watch 和呼叫類 iPad 設備。

e-SIM 卡是將傳統 SIM 卡潛入設備晶片的嵌入式 SIM 卡。據介紹，三大美國電信營運商 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 將支持 iPhone XS 的 e-SIM 技術。但中國市場發售的 iPhone XS 將只有普通的 SIM 雙卡設置，不支持 e-SIM 卡。

此後蘋果股價跌幅擴大到 1% 以上。

最大、最智能 iPhone 如期而至 股價轉跌

蘋果副總 Phils Schiller 介紹，iPhone XS 有 5.8 英寸和 6.5 英寸兩種尺寸，有金色、銀色和太空灰三色可選。更大的 iPhone XS 型號被命名為 iPhone XS MAX。iPhone XS MAX 是史上顯示屏最大的 iPhone。

iPhone XS 具備升級的 Face ID 面部識別功能，由諸多感應器和前攝影機支持，最大儲存容量為 512GB，其搭載晶片是智慧型手機史上最智能和最強大的。

iPhone XS 及 MAX 型號均搭載 4 核 GPU、6 核 CPU，其配置的 A12 晶片內置 8 核「神經網路引擎」（neural engine）。Schiller 稱新型晶片處理速度達到 5 兆 / 秒。

蘋果股價重回跌勢，一度跌約 0.8%。彭博社評論稱，iPhone X 系列的情況大體類似去年發布的 iPhone X。雅虎等媒體也認為，新款 iPhone 的硬體設施缺乏突破。

蘋果智能手錶迎四年最大「變臉」 心電圖功能成亮點

據蘋果 COO Jeff Williams 介紹，Apple Watch 系列 4 已經被「重新設計，並重新製造」。新款 Apple Watch 的背面將由陶瓷和藍寶石玻璃製造，其顯示屏將增大 30%，揚聲器聲音較前代擴大 50%。

Apple Watch Series 4 搭載自定義設計晶片，其運行速度將提高兩倍。其搭載的新型晶片能察覺到使用者的摔倒，並啟動應急電話。它具備偵測心房顫動（AFIB）的功能，能感應到心臟跳動頻率；將允許用戶錄製心電圖。

系列 4 的外觀變化為 Apple Watch 四年來最大。Williams 稱，Apple Watch 系列 4 已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准。Apple Watch 心律不齊功能和心電圖（ECG）功能將於今年稍晚提供給美國用戶。它是首款直接面向消費者的 ECG 非處方產品。

Williams 表示，Apple Watch 系列 4 的電池續航能力與此前的一樣，也為 18 個小時。系列 4 共有鋁銀色、金色和太空灰三種顏色可選，9 月 14 日起接受預訂，從 9 月 21 日開始全面發售，起售價 399 美元，攜帶通話功能的系列 4 售價 499 美元，系列 3 的售價下調至 279 美元。

Apple Watch 發布後，蘋果股價跌幅由發布會前的 1% 以上一度收窄至 0.5% 左右，在介紹心電圖功能後，股價一度轉漲。