〈蘋果新機發表〉新品無新意 XR性價比高+硬體規格提升 仍有助供應鏈營運

蘋果發表新一代 3 款 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max，均採用 A12 晶片、Face ID 安全認證外，也提供刷卡雙待，至於 XS 系列無論是記憶體、還是儲存容量等均較 iPhone X 大幅提升；LCD 版的 iPhone XR 規格與前代 iPhone X 相距不遠，價格還少了 250 美元，可望成為三款新 iPhone 中最熱銷機種，供應鏈預期將隨新品出貨受惠。

台蘋概股供應鏈包含晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)，鏡頭廠大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW)，組裝廠鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、緯創(4938-TW) 等，皆有機會受惠。

觀察此次蘋果發表的 3 款新 iPhone，均採新一代 A12 晶片，該晶片首度採用 7 奈米製程生產，並由晶圓代工龍頭台積電獨吃，預料台積電將是此波新 iPhone 上市最主要受惠者。

6.1 吋 LCD 版的 iPhone XR 被視為入門款機種，除螢幕、內建晶片與單鏡頭設計，其餘規格與前代 iPhone X 相距不遠，但 799 美元售價較 iPhone X 定價 999 美元便宜許多，外界預期，將可帶動換機效應。

至於 OLED 版 5.8 吋的 iPhone XS 與 6.5 吋的 iPhone XS Max 系列，除採用 4GB 記憶體外，儲存容量最高也來到 512GB，料將有助帶動記憶體需求成長，另外新機鏡頭台廠包含大立光與玉晶光都在供應鏈名單，料也可直接受惠，只是外界對 5.8 吋的 iPhone XS 雜音較多，而 iPhone XS Max 價格又太高，最後實際銷售狀況如何，仍有待密切觀察。

組裝廠方面，據國外網站 Appleinsider 指出，今年主力代工廠鴻海囊括所有 iPhone XS、8-9 成的 iPhone XS Max，及 3 成的 iPhone XR 訂單；和碩則拿下 6 成 iPhone XR 訂單，另有約 10-15% 左右 iPhone XS Max 訂單，其餘推估由緯創負責。

而此次手錶產品 Apple Watch 上，除了螢幕變更大，也增加了心電圖、心律等相關顯示，更有偵測跌倒等功能，售價與預購時間也未公布，不過市場反而給予正面的評價，過往 Apple Watch 都由廣達代工，今年則新增了仁寶。

而 3 款 iPhone 均採用 Face ID 作為安全認證，雖外界對未來 3D 感測供應鏈生態有不同看法，但目前來看，在市場找到替代的解決方案前，穩懋 (3105-TW) 等砷化鎵族群，依舊可望受惠。