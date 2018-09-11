【異動股】天然氣板塊持續走高 通源石油(300164-CN)大漲超7%

今早，天然氣板塊持續走高，截止發稿，通源石油(300164-CN)大漲7.45%報8.8元，海默科技(300084-CN)漲7.04%報5.17元，ST淮油(002207-CN)漲5.03%報4.8元，石化機械(000852-CN)漲4.39%報10.94元，海油工程(600583-CN)、中海油服(600583-CN)漲逾3%，中國石化(600028-CN)、中國石油(601857-CN)等個股均漲逾1%。

消息面上，自然資源部中國地質調查局副局長李金發近日表示，中國將加快推進天然氣水合物勘查開採產業化進程，統籌開展資源勘查、試採攻關、環境保護、平台建設及產業政策製定等。去年，中國成為全球首個海域可燃冰試採獲連續穩定氣流的國家，併實現海域連續穩定產氣60天，累計產氣量超30萬立方米，創造了連續產氣時長和產氣總量兩項世界紀錄，這是世界首次成功實現對資源量佔全球90%以上、開發難度最大的泥質粉砂型天然氣水合物試採。

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