〈能源盤後〉川普政策主導油價走勢 美庫存增加 本周油價走低
鉅亨網編譯許家華 2025-02-08 06:06
原油期貨價格周五 (7 日) 自今年最低點回升，但由於美國庫存增加，以及美國對中國加徵關稅恐削弱經濟成長和原油需求，原油期貨連續第三周下跌。
能源商品價格
市場驅動力
價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，總體而言，對油價影響最大的是川普總統。「總統將讓我們不斷猜測——從徵收關稅到取消關稅。」
川普本周重申他上一回總統任期內設定的目標，即將伊朗石油出口降至零，有人猜測他可能會推出一項結束烏克蘭戰爭的和平計畫。
StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周五表示，「如果達成和平協議，美國是否持續制裁俄羅斯」這個疑慮對石油市場影響最大，倘若取消制裁，原油市場將會出現一些下行波動，儘管自制裁實施以來俄羅斯的石油流量一直保持穩定。
川普周五表示將於下周宣布對等關稅。 Navellier & Associates 創辦人兼首席投資長 Louis Navellier 指出，目前該消息尚無細節資訊，預計周末金融市場將出現更多波動，因為「新政府傾向於在周末發布新聲明」。
瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，美國石油基準 WTIm 原油周四跌至每桶 70 美元，但在周五早盤出現「強勁的逢低買入」興趣。WTI 和 Brent 原油周四收盤均創下 12 月 27 日以來的最低水準。
她寫道，在本周美國對中國加徵 10% 關稅以及其他關稅舉措的不確定性之後，川普政策引起的擔憂情緒恐打擊全球增長前景，可能導致原油價格進一步下跌。「目前看來，油價跌至 65 至 68 美元的區間是合理的。」
上周美國原油供應量大增導致本周油價下跌。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (1/31 止) 美國商業原油庫存增加 870 萬桶，為連續第二周上升。
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