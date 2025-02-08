〈能源盤後〉川普政策主導油價走勢 美庫存增加 本周油價走低

鉅亨網編譯許家華 2025-02-08 06:06

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原油期貨價格周五 (7 日) 自今年最低點回升，但由於美國庫存增加，以及美國對中國加徵關稅恐削弱經濟成長和原油需求，原油期貨連續第三周下跌。

能源商品價格

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3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 39 美分或近 0.6%，收每桶 71 美元，但本周仍收低 2.1%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 37 美分或 0.5%，收每桶 74.66 美元，但本周仍收低 1.3%。

3 月交割汽油期貨價格上漲 1.5%，至每加侖 2.11 美元，本周上漲 2.2%。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.43 美元。，本周上漲 1.4%。

3 月交割天然氣價格下跌 2.9%，收每百萬 Btu 3.31 美元，但本周漲幅達 8.7%。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，總體而言，對油價影響最大的是川普總統。「總統將讓我們不斷猜測——從徵收關稅到取消關稅。」

川普本周重申他上一回總統任期內設定的目標，即將伊朗石油出口降至零，有人猜測他可能會推出一項結束烏克蘭戰爭的和平計畫。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周五表示，「如果達成和平協議，美國是否持續制裁俄羅斯」這個疑慮對石油市場影響最大，倘若取消制裁，原油市場將會出現一些下行波動，儘管自制裁實施以來俄羅斯的石油流量一直保持穩定。

川普周五表示將於下周宣布對等關稅。 Navellier & Associates 創辦人兼首席投資長 Louis Navellier 指出，目前該消息尚無細節資訊，預計周末金融市場將出現更多波動，因為「新政府傾向於在周末發布新聲明」。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，美國石油基準 WTIm 原油周四跌至每桶 70 美元，但在周五早盤出現「強勁的逢低買入」興趣。WTI 和 Brent 原油周四收盤均創下 12 月 27 日以來的最低水準。

她寫道，在本周美國對中國加徵 10% 關稅以及其他關稅舉措的不確定性之後，川普政策引起的擔憂情緒恐打擊全球增長前景，可能導致原油價格進一步下跌。「目前看來，油價跌至 65 至 68 美元的區間是合理的。」