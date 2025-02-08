張蘭、汪小菲抖音賬號被無限期封禁 張蘭微博直播也被停了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-08 15:03

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微博管理員表示，近日徐熙媛（大 S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者。但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言，無底線炒作，傷害公眾情感。

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微博管理員說，對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置：截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大 S 骨灰」、「大 S 遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言 2,100 餘條，對 @劉宇昕呀 、@hdeekkk 、@硬核咖啡豆 、@劉律說婚姻 、@扒爹 、@頂流顏究社等 100 餘個違規賬號視程度予以階段性禁言至關閉賬號處置。

同時，站方暫未排查到 @張蘭俏江南創始人 近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停 @張蘭俏江南創始人的直播功能。

與此同時，抖音安全中心周六也表示，近期大 S 逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，抖音安全中心堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：

「我是夏小健」賬號發布不實消息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。