台積電緊跟美國政策 要求客戶封裝供應商需在BIS白名單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-08 11:10

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 緊跟美國政府政策，近日傳出，台積電除管制 16 奈米以下製程，也要求中國 IC 設計客戶 16 奈米以下的產品需在美國商務部工業安全局 (BIS) 白名單中的封裝廠 (Approved OSAT) 進行封裝，若未取得來自相關封裝廠的認證將被暫停出貨。

外媒指出，台積電近日向中國 IC 設計客戶發出正式通知，宣布自 2025 年 1 月 31 日起，若 16 奈米及以下製程的相關產品，不在 BIS 白名單中的第三方封裝廠進行封裝，且台積電也未接獲封裝廠認證的簽署副本，將被暫停出貨。

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外媒指出，若中國 IC 設計業者與 BIS 認證的封裝廠沒有合作，產品出貨將受嚴重影響，部分中國 IC 設計業者更被要求將部分敏感訂單的設計定案、生產、封裝與測試全數外包，並不能進行任何干預。