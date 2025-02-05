〈能源盤後〉中美貿易爭端加劇需求擔憂 WTI原油收低

鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 05:55

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美國油價周二 (4 日) 回吐了前一天大部分漲幅，係因美國對中國進口產品加徵 10% 關稅後，引發中國當局施行反制措施，令市場擔憂需求前景。

原油周一上漲，但由於川普將對墨西哥徵收 25% 關稅推遲一個月，原油價格收盤時遠低於當日高點。他隨後宣布也推遲對加拿大徵收 25% 關稅以及對該國能源進口徵收 10% 稅。

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能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 72.70 美元，回吐周一 0.9% 漲幅一大部分。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 24 美分或 0.3%，收每桶 76.20 美元。

3 月交割汽油期貨價格下跌 0.9%，至每加侖 2.10 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.43 美元。

3 月交割天然氣價格下跌 3%，收每百萬 Btu 3.25 美元。周一該期貨大漲 10.1%。

市場驅動力

美國周二宣布對中國進口商品加徵 10% 關稅，同時北京當局宣布對美國煤炭和液化天然氣產品徵收 15% 關稅，並對原油、農業機械和大型設備徵收 10% 關稅，於下周一生效。

中國是全球第二大經濟體和最大原油進口國，因此美國與中國的貿易緊張局勢加劇，引發投資者的擔憂。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，人們「明顯擔心」兩國關稅可能導致需求下降，近月 WTI 原油價格將跌破 50 日移動均線 72.10 美元。周二 WTI 原油價格盤中低點觸及 70.67 美元。

然而，標普全球商品洞察報告稱，中國對美國「針對性的報復型」關稅對油價來說是「中性的」，因為中國的低調回應表明這是「潛在的談判而非局面激化」，且美國對中國的原油出口量很少——2024 年每日約 18 萬桶。

「讓我們看看拋售是否能推高油價，但市場需要一點勇氣才能克服油價下跌。」Weston 認為，儘管中美仍有可能達成某種積極協議，但目前更有可能的情況是雙方的摩擦都會增加。

荷蘭國際集團（ING）的分析師表示，與此同時，美墨關稅和美加關稅的變動推遲一個月，尤其是針對加拿大石油，這令周一和周二早盤承壓，因為許多美國煉油商依賴加拿大生產的重質原油，關稅威脅本已令周一早盤原油和汽油期貨價格上漲，因此推遲加徵關稅的消息讓周二最終收盤價遠低於當日高點。

石油交易商也對石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 第一季後增產的計畫憂心忡忡。

XS.com 高級市場分析師 Antonio Di Giacomo 表示，該策略此前已取得共識，即逐步減少自 2022 年以來實施的減產規模。「然而，市場的反應卻很負面，反映出投資者擔憂供應過剩的可能性。再加上，OPEC + 此決定適逢人們對全球經濟實力以及中美等主要市場能否維持能源消費水準存疑之際。」