違背道德底線！張蘭、汪小菲抖音賬號被無限期封禁

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-08 12:12

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抖音安全中心周六（8 日）發布關於打擊無底線博流量行為的公告，稱根據《抖音社區自律公約》等相關規定，抖音對「張蘭 · 俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。

全文如下：

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近期，徐熙媛（大 S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：

「我是夏小健」賬號發布不實消息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

「張蘭 · 俏生活」等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭 · 俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。

抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱：feedback@douyin.com，我們將在第一時間核實處理。

抖音副總裁李亮周六上午也發文回應封禁汪小菲等賬號。

李亮表示，2 月 5 日晚間，「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6 日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該賬號發送核實站內信，並對該賬號暫時禁言 30 天，也同步對外做進一步核實；2 月 7 日上午，包機公司公開闢謠，確定是謠言，且性質惡劣，決定該賬號永久禁言。