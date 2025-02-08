巴拿馬擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄 中國外交部回應來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-08 11:44
中國外交部周六（8 日）表示，外交部部長助理趙志遠周五就巴方擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴方提出嚴正交涉，對此深表遺憾。
中國外交部說，外交部部長助理趙志遠周五約見巴拿馬駐華大使萊卡羅，就巴方擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴方提出嚴正交涉。
趙志遠稱，在中巴共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬帶來了實實在在的好處。150 多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及巴拿馬等各國民眾。巴拿馬在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船，違逆中巴人民期待，不符合巴拿馬切身利益。
趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國以施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。
趙志遠表示，中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。中方希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。萊卡羅表示，巴方重視對華關係，允即通報本國政府。
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