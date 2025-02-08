巴拿馬擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄 中國外交部回應來了！

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趙志遠稱，在中巴共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬帶來了實實在在的好處。150 多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及巴拿馬等各國民眾。巴拿馬在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船，違逆中巴人民期待，不符合巴拿馬切身利益。