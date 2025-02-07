〈能源盤後〉美供應增加 關稅戰持續 油價續創年內最低

鉅亨網編譯許家華 2025-02-07 06:04

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沙烏地阿拉伯調漲銷售給亞洲買家的原油價格，但未對油價提供太大支撐，這意味著該地區原油需求強勁。

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能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 42 美分或 0.6%，收每桶 70.61 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或 0.4%，收每桶 74.29 美元。

3 月交割汽油期貨價格上漲 1.2%，至每加侖 2.07 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.40 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 3.41 美元。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 表示：「石油市場似乎正在經歷劇烈波動，美國庫存增加和貿易緊張局勢驅動拋售壓力，但沙烏地阿美調漲對亞洲買家的售價帶來支撐力，油價在這兩者之間波動。由於投資者試圖平衡各種因素對價格走向的影響，多空交錯的反應創造了一種不確定的環境。」

全球最大的石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 周四表示，已大幅上調了針對亞洲買家的實體原油價格，其阿拉伯輕質原油 3 月銷往亞洲的售價上調至高於阿曼 / 杜拜原油基準的 3.90 美元 / 桶，較 2 月上漲 2.90 美元 / 桶。

此舉似乎讓市場暫停拋售，此前市場拋售程度已抹去了去年年底拜登政府擴大制裁俄羅斯能源產業所帶來的漲幅。

Gule 表示，沙烏地阿美漲價的決定是由於亞洲（尤其是中國和印度）需求增加，加上美國制裁導致俄羅斯供應中斷。此舉反映出沙烏地阿拉伯對亞洲石油需求持續強勁的信心，這可能短期內有助於支撐油價。

Tyche Capital Advisors 管理合夥人 Tariq Zahir 認為，沙烏地阿拉伯正試圖透過漲價來獲取更多資金，以彌補他們為平衡市場而自願減產所失去的市占。再接下來，沙烏地阿拉伯可能會增產，儘管這可能需要「數周或數月的時間才能實現」。

川普政府本周稍早決定對伊朗施加「最大經濟壓力」，石油交易商也衡量此舉的潛在影響。

因擔憂美國對中國加徵關稅的影響，以及上周美國原油庫存大幅增加，WTI 原油和 Brent 原油價格周三也收於 12 月以來的最低點。

加拿大皇家銀行資本市場策略師 Brian Leisen 表示：「儘管市場普遍預期，事件風險將推動年初的市場走勢，各新聞大事和盤中的意外事件迅速發生，幾乎讓石油市場的方向性風險部署無法維持。」

「由於拜登政府突然擴大制裁俄羅斯，導致石油市場全面飆升，大多數投資者錯過了 1 月中旬的大部分反彈。但才短短兩周時間，市場就回吐了這期間全部漲幅，整體風險自始至終都在顯著下降。」他說。

同時，白宮周二宣布對中國進口產品加徵 10% 關稅，導致本周迄今油價下跌。

XS.com 的 Gule 表示，中國也自下周一起對美國原油加徵關稅以報復美國行徑，這引發市場對全球需求下降的擔憂。「作為全球最大能源進口國，中國若與美國的貿易關係有任何中斷都可能導致貿易流調整，進而恐損害美國出口並對物價產生負面影響。」

與此同時，SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，川普總統大膽宣布「接管加薩並將巴勒斯坦人遷移到鄰國」，這震驚了石油交易商，但目前市場對此持懷疑態度，有傳言稱美國將在中東部署軍事力量，預計風險水準將發生巨大變化。

周四的其他能源新聞方面，美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (1/31 止) 美國天然氣供應量下降 1740 億立方英尺，隨後天然氣期貨價格收高。