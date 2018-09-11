滬深兩市小幅低開滬指跌0.04%U+A0 母嬰概念股走強

週二(9月11日)，滬深兩市延續低迷走勢，小幅低開，截止今天開盤，滬指報2668.49點，跌0.04%，深成指報8155.95點，跌0.03%，創指報1389.54點，跌0.09%。

從盤面上看，廣東自貿區、農業服務、分散染料、新材料、二胎、造紙等板塊漲幅居前;鋼鐵、中韓自貿區、知識產權保護、石墨電極、煤炭、傳媒等板塊跌幅居前。個股漲跌互半，盤面總體比較清淡，漲幅超5%個股僅12隻，二胎母嬰概念股集體走高，高樂股份、延江股份、愛嬰室等個股均漲超2%。

海通證券表示，市場震蕩再次收窄。上證綜指7月初跌破2700點後，反彈回落、再反彈再回落，市場波動區間逐漸收窄，換手率逐漸下降。過去兩個月上證綜指在2653-2915點反復震蕩，兩個多月以來振幅9.9%，最近一個月振幅縮窄到5.7%，本輪震蕩市從2016年1月底以來已持續31個月，振幅36%，時間空間均與前幾輪震蕩市接近。2014年窄幅震蕩持續了4個月，最終向上源於外力。2014年3月中旬-7月下旬市場整體低迷，上證綜指在1974點-2146點之間波動，振幅、換手率、成交量均處歷史相對低位。隨著2014年7月市場對改革預期增強，風險偏好不斷上升，2014年11月央行降息降準，市場向上突破併最終形成牛市。短期而言，對比2014年3-7月，這次窄幅震蕩仍有可能持續一段時間。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)