〈能源盤後〉美中關稅戰削弱需求 美供應增加 原油收跌至今年最低
鉅亨網編譯許家華 2025-02-06 06:05
美國官方數據顯示，上周美國原油庫存增加近 900 萬桶，加上中美貿易戰威脅到需求，原油期貨價格周三 (5 日) 創下今年最低收盤價。
能源商品價格
市場驅動力
Exinity 首席市場分析師 Han Tan 表示：「本周初價格劇烈波動揭露石油市場對貿易相關新聞的敏感性。」
因美國對中國進口商品加徵 10% 關稅的影響，周二早盤原油期貨價格大跌，但在川普總統簽署行政命令對伊朗施加「最大經濟壓力」後，跌幅有所收窄。
「雖然美國加徵的 10% 關稅已經引來中國相對的回應，但市場非常清楚，世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢還有進一步升級的空間。若貿易戰大幅升級或擴大，將使全球經濟前景黯淡且恐破壞石油需求，也可能抵消對伊朗供應的進一步制裁。」Tan 說。
供應數據
美國上周石油供應大幅增加，同樣不利市場，導致油價今年迄今走低。
美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (1/31 止) 美國商業原油庫存增加 870 萬桶，為連續第二周增加。另外，汽油供應量增加 220 萬桶，餾分油庫存減少 550 萬桶。
根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 340 萬桶、汽油供應量增加 10 萬桶，餾分油庫存減少 290 萬桶。
美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 500 萬桶。
EIA 數據顯示，煉油廠利用率上升了 1 個百分點，至 84.5%。 Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，煉油廠利用率上升可能是對「上周天氣驅動取暖油需求上升」的反應，這也有助於解釋餾分油 (含取暖油) 庫存大增的原因。
但 Richey 認為，周數據趨勢表明，今年迄今石油和成品油的需求一直很疲弱，且可能變得更疲弱，尤其是駕駛燃料的可自由支配需求，目前仍接近 52 周以來的最低水準。「如果通膨沒有開始走強的跡象，且未來幾周汽油供應量回升至 900 萬桶 / 日或更高，那麼 WTI 原油期貨將非常有可能跌回每桶 70 美元以下。」
EIA 數據顯示，上周汽油需求略有上升，最新一周成品汽油總供應量（反映需求量）為 832.8 萬桶 / 日，而前一周為每天 830.2 萬桶 / 日。
根據 EIA，最新一周，美國石油產量增加 23.8 萬桶，至 1,347.8 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存減少 10 萬桶，至 2090 萬桶。
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