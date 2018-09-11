大摩悲觀看美股 估12月見頂 現配置比例已降至0%

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 突然成為最悲觀的投資銀行，他們在最新的一份報告指出，已經將美股的配置比例降至 0%，並指出，自 2017 年 4 月以來一直存在的對美股的積極偏好已然消除。

大摩指出，最近美股的強勁，對未來 12 個月的目標價構成下行的壓力，雖然周期模型仍在擴張，估值一直調整過度，令人擔心多數的上漲動力已經消失。

因此，大摩不再建議投資人再增持美股。

滾動熊市偏向防守

這家銀行指出，雖然美股企業的獲利預期強勁，但股價已高，再漲幅度很有限。近期，他們認為應該採取守勢，兩個月前，大摩就已經下調先前漲勢最凶的科技股評級至賣出。

近期防守策略表現更佳 (圖表取自 Zero Hedge)

大摩還表示，與美國以外的股票與其他風險資產相比，美股與這些資產的差距已經異常地大，也需要小心。大摩首席股票策略師 Michael Wilson 近來一直主張的「滾動熊市 (rolling bear market)」模型，也在報告中被提出。

近 2-3 個月的風險事件，由美國對中國商品的關稅、司法部對社群媒體的潛在監管、義大利、巴西乃至英國脫歐等等政治事件的發展，都可能對全球及美國股市帶來衝擊。

長期趨勢構成市場風險

此外，大摩還擔心 3 大長期趨勢對市場構成的風險：

一、周期指標的變化，將大幅降低股票市場的預期報酬率，並造成不斷惡化的勞動力市場和消費者信心。大摩表示，這是他們自 2015 年 11 月大幅減少持股，並到 2016 年 10 月一直保持在低持股的重要原因。

二、實際利率上升 / 金融狀況趨緊：如果美國利率上升，而經濟成長及生產率沒有上升，那將直接壓縮美國和新興市場股票的風險溢價，美國不再那麼吸金。另一方面，日本利率上升，可能推高日圓，而為日本股市帶來問題。

三、利潤率 / 每股盈餘成長有見頂跡象：大摩預計，第 3 季美股的 EPS 成長將到達峰值，明年減速還可能高於市場預期，因為競爭加劇、成本上揚。

由信貸、利率到股市的輪動會持續嗎?(圖表取自 Zero Hedge)

總之，大摩認為，未來 3-6 個月要減少曝險，美股市場可能在 12 月就見頂。

大摩主張，投資人不需要現在馬上急著賣股，不過牛市已走不遠，不必將股票抱牢到最後。