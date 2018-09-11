美股盤後—科技股反彈 蘋果下挫 標普結束4連跌

美國股市週一多數走高，S&P 500 與 Nasdaq 指數小漲，結束過去 4 天的下挫。科技股由上週的跌勢中反彈，但蘋果 (AAPL-US) 股價下挫，道瓊工業平均指數小跌。

道瓊工業平均指數收低 59.47 點或 0.23% 至 25857.07。

Nasdaq 指數收高 21.62 點或 0.27% 至 7924.16 。

S&P 500 指數收高 5.45 點或 0.19% 至 2877.13。

費城半導體指數收高 14.97 點或 0.10% 至 1375.74。

特斯拉股價強漲 8.5%。此前 Baird 的分析師表示，雖然經常上演鬧劇，但是投資人仍該買入這支股票，特斯拉的超級工廠 (Gigafactory)，仍可為公司帶來長期競爭優勢。

科技股自上週大跌後反彈

科技股週一力圖擺脫上週不利的局面。科技股上週下跌近 3%，投資人正在應對政府加強監管社群媒體的可能性。美國司法部上週表示，司法部長 Jeff Sessions 將在 9 月晚些時候，與各州檢察長會面，開啟了相關的擔憂。半導體股則由於前景看法未達預期，上週大跌。

Chaikin Analytics CEO Marc Chaikin 發布報告指出，受到大量交易所 ETF 集中押注科技股，當市場逆向發展時，無論基本面或流動性如何，這些 ETF 必須出售所持有股票，因此也加劇了跌勢。

不過，Chaikin 認為，這種回調為投資人帶來了買入機會，雖然股價不會漲上天，但是科技行業的大部分領導者如如 Adobe、蘋果、亞馬遜、Alphabet(Google 母公司)、Salesforce.com，正處於強勁營收與獲利激增之中。

亞馬遜與蘋果仍在下跌，亞馬遜跌 0.7%，是自 2017 年 12 月以來，首度連續 4 個交易日下挫。蘋果跌 1.3%，主因是美國總統川普施壓，要他們將產線移回美國。

貿易戰仍為市場基調

近期市場的主要基調，仍圍繞在美國與與其主要貿易夥伴之間貿易的不確定性。總統川普近期再威脅中國，除了原本 2000 億美元的關稅之外，還將額外再課徵 2670 億美元。

投資人擔心相關的貿易關稅，特別是如果引起其他國家的報復，可能陷入全面貿易戰，對全球經濟成長帶來不利影響。但相對強勁的美國經濟數據，幫助美股表現相對穩健。

E-Trade 資深股票期權策略師 Mary Ryan 指出，雖然上週美股下挫，但當前位置仍接近歷史高點，投資人格外關注當前的消息面，本週有關關稅、科技股動態，及發布的經濟數據，不會成為單一影響市場的因素，投資人會做整體的評估。