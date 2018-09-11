Nike行銷策略險中得勝！美勞動假期訂單估增長27%

球鞋品牌 Nike (NKE-US) 的股票，似乎即將從近日的 Colin Kaepernick 爭議的代言廣告事件引發的拋售中恢復過來。

前舊金山 49 人隊四分衛 Colin Kaepernick 於美國產生爭議在於，自 2016 年開始，Colin Kaepernick 每當球賽開打前的國歌演奏都會單膝跪地，藉以抗議美國仍然存在強烈的種族偏見，並且控訴美國警察仍是不平等對待非裔美國人。 Colin Kaepernick 的舉動也使他成為美式足球界的爭議人士，常遭控訴「不愛國」，而自 2017 年上旬 Colin Kaepernick 即未曾在美式足球場上出賽，現為自由球員。

Nike 為慶祝「Just Do it」口號的 30 週年，故聘請 Colin Kaepernick 來拍攝 30 週年的品牌廣告，並成為主要代言人，此舉讓 Nike 備受抨擊，進而影響股價表現，但在美國勞動假期過後，似乎 Nike 這一另類的行銷策略，已逆勢取得巨大成功。

週一 (10 日) Nike 股價收盤上漲 2.24% 來到每股 82.10 美元，從前幾日的 79.60 美元回升。

Nike 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

儘管這樣的行銷策略讓 Nike 股票短時間的下跌了 3% (約 41.6 億市值)，但在 Nike 啟用 Colin Kaepernick 作為主要代言人後，事實上 Nike 的線上銷售量是大幅上升。

美國商業調查公司 Edison Trends 即表示，在美國勞動節週末的週日和週三之間，Nike 產品訂單增長了 27%，對比去年同期產品訂單下降 2%，今年營運狀況可謂是大幅改善。

雖然一些產業分析師認為 Nike 走了風險較大的行銷策略，但 Nike 為了保持在運動用品產業的領先地位，必須採取這種風險行銷措施。

該活動為 Nike 帶來了免費的宣傳，提振了公司股價的短暫下跌。截至 9 月 6 日，據 Apex 行銷集團報告，此爭議廣告代言事件已為 Nike 帶來了超過 1.63 億美元的媒體曝光價值。

Nike 表示，此次慶祝「Just Do it」口號的 30 週年活動，還將包括其他運動員，如網球手小威廉姆斯 Serena Williams、籃球員 LeBron James、美式足球員 Odell Beckham Jr. 等。

券商 Wedbush 週一 (10 日) 將 Nike 目標價從每股 85 美元上調至 90 美元。

Nike 將在本月晚些時候公布季度財報。今年迄今為止，Nike 股價已上漲約 29%。