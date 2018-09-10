宏達電盤中股價續創掛牌新低 將推區塊鏈手機

宏達電 (2498) 受到 8 月營收 13.9 億元，創 2003 年 8 月以來 15 年新低，連續 3 個月營收下滑衝擊，今 (10) 日盤中股價持續破底，一度達 37.05 元，續創掛牌以來新低。曾經是台股股王的宏達電，近期受到智慧型手機市場競爭激烈、虛擬實境（VR）事業仍未起飛，營運陷入困境，儘管今年第一季受惠出售部分手機團隊及專利使用給 Google，今年第一季入帳，宏達電首季營業外收益達 316 億元，所得稅費用 53 億元，稅後盈餘 211 億元，單季每股盈餘高達為 25.7 元，終止連虧十一季命運，不過第二季少了業外挹注，轉為虧損，每股虧損 2.53 元；累計上半年每股盈餘(EPS)23.19 元。



儘管宏達電想突破困境，積極發展 VR，並預計今年底前會推出區塊鏈手機，搶攻新商機；不過由於 VR 市場仍未成熟，而區塊鏈手機仍需觀察市場接受度，導致股價續疲軟。



宏達電看好區塊鏈未來發展，預計將推出搶先體驗全球首款區塊鏈手機－Exodus。宏達電表示，目標是透過創建世界上第一款專用於去中心化應用和安全性的手機來擴展區塊鏈生態系；宏達電區塊鏈長陳信生日前曾表示，有鑑於新網路世代對自己數位資訊更加重視，現在正是推動大眾開始追求擁有自身『數位身分識別』的最佳時機。Exodus 計畫將從最私人的裝置－手機著手，從一切線上資料的源頭作為計畫起點。

