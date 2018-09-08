〈觀察〉宏達電搏翻身 加速布局區塊鏈手機

宏達電 (2498-TW) 營收直往下落，在市場激烈競爭下，智慧手機銷售每況愈下，VR 的挹注效益緩不濟急，造成 8 月營收直探 15 年新低，股價也破底失守 40 元關卡，寫下掛牌以來新低價，想要扭轉營運頹勢，市場期待第 3 季將推出的區塊鏈手機能否帶動風潮，成為重返榮耀的新契機。

宏達電以代工 PDA 起家，之後轉型進入智慧手機市場，一度曾是台灣之光，股價 2006 年衝達 1220 元，首度登上千元股王寶座，其後歷經轉型品牌改革，在 2011 年重登股王，股價衝達 1300 元，高峰時期更是蘋果眼中的勁敵，數度祭出專利控告來干擾銷售。

但在蘋果、三星的激烈競爭，及中國手機品牌華為、OPPO、小米快速崛起下，宏達電從市場霸主地位一路下滑，現在智慧手機銷售遠遠不及韓廠及中國手機廠，更不用說每次一有新機上市就造成風潮的蘋果，早已遠遠拋開宏達電的威脅。

宏達電在 2016 年跨足虛擬實境 (VR) 的布局，推出高階的 Vive 產品，但是幾年下來，VR 的布局效益仍未有效反應在營運的表現上，雖然市場看好 Vive 的競爭力，但在整體 VR 市場並未出現大風潮下，想要靠 VR 翻轉營運，恐怕還需要時間。

近年來全球區塊鏈、虛擬貨幣形成一股新興熱潮，宏達電也搶搭區塊鏈風潮，看準區塊鏈發展潛力，積極研發區塊鏈手機做為生態系布局的開端，繼先前發表 Project Exodus 後，首款區塊鏈手機 Exodus 開放登記，將在第 3 季開始推出搶先體驗，有機會成為全球首款去中心化應用的區塊鏈手機。

宏達電已成立區塊鏈部門，積極布局，從以虛擬貨幣為基礎的「電子錢包」概念出發，在 Exodus 中就包括冷儲存 (Cold Storage) 電子錢包，電子錢包普及度將對區塊鏈的發展將具正面加分效益。

除了建構團隊人力，也尋找各領域的合作夥伴；HTC 區塊鏈長陳信生強調，目標是透過創建世界上第一款專用於去中心化應用和安全性的手機來擴展區塊鏈生態系。

區塊鏈風潮橫掃全球形成新藍海商機，對在智慧手機業務陷入低迷的宏達電來說，成為力搏翻身的重要契機，是否可以順利搶占風潮，扭轉營運，市場都在等著看。