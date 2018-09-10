國泰世華銀大陸子行正式開業 資本額30億人民幣 未來籌畫中西部設點

國泰金 (2882) 旗下國泰世華銀行 (中國) 日前正式獲大陸銀保監會批准開業，正式開業升格為大陸子行，國泰金董事長蔡宏圖親率集團高階主管專程前往於今 (10) 日舉行開業記者會。截至上半年為止，國泰世華銀海外獲利為 42 億元，占全行稅前盈餘比重 32.2%，其海外發展策略聚焦於大中華、東南亞地區整合佈局，大陸、香港、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨、印尼等 11 個國家及地區擁有 68 個營業據點。



大陸子行獲准 9 月 3 日開業，資本額為 30 億元人民幣，註冊地為上海市，國泰世華銀行董事長郭明鑑擔任子行董事長、原上海分行行長林尚民出任子行行長一職，初期將主要以企業金融、金融交易、機構同業及投資銀行四大業務版塊同步發展。



國泰世華銀表示，上海、香港、新加坡三地據點，皆為海外區域重要的營運中心，此次大陸分支行轉制為子行，得以積極擴展人民幣相關的新種業務，具有台資特色的一站式金融服務。



未來國泰世華 (中國) 之企金業務重心將專注發展符合大陸經濟未來發展方向，也計畫針對抗風險能力高的中小企業，並與香港分行緊密合作，提供客戶多元化的跨境金融服務，深化中港台金融合作。



國泰世華銀目前在大陸設有三家分行以及三家支行，其中上海分行於 2010 年 12 月設立，為首批在大陸開業之台資銀行，上海分行下設有閔行支行、自貿試驗區支行及嘉定支行；另外，華北、華南設有青島分行及深圳分行，國泰世華銀大陸子行開業後，將立足現有分支機構所在長三角、珠三角、環渤海三大區域，圍繞一帶一路倡議和長江經濟帶、環渤海地區、粵港澳大灣區發展，未來亦將積極籌畫中西部地區設點。

