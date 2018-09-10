蘋果晶片拉貨加溫 台積電8月營收衝910.55億元 今年次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公告 8 月營收，達 910.55 億元，月增 22.4%，年減 0.9%，如過往一樣，在蘋果晶片拉貨帶動下，營收向上衝高，創今年次高紀錄，不過受到病毒事件感染影響，營收不如去年同期，依照台積電財測，9 月營收料將修正，整季營收仍可順利達陣財測，而第 4 季受惠遞延出貨產品帶動，營運表現將有撐。

台積電原本預估，第 3 季營運入旺季，營收估達 84.5-85.5 億美元，但 8 月初發生病毒感染事件，影響產出並造成部分訂單遞延，第 3 季營收預估也同步調降，估達 82.8-83.7 億美元，以新台幣兌美元假設 30.1 元計算，營收約達新台幣 2525-2556 億元，毛利率也同步下調 1 個百分點，估達 47-49%。

台積電第 3 季入旺季，主要受惠蘋果新 iPhone 將上市的拉貨帶動，8 月營收一如過往顯著成長，顯示蘋果需求開始加溫，可預期蘋果相關供應鏈營運表現，也可望持穩向上，台積電也看好，遞延的訂單將延到第 4 季出貨，有助第 4 季營運動能持穩。

以台積電給的第 3 季財測來看，9 月營收估約達 871-902 億元，將較 8 月下滑，符合過往的軌跡，第 4 季隨著蘋果產品上市，市場若反應正向，將有助拉貨動能加溫，台積電營收也可望再戰單月新高。

台積電今年下半年除蘋果晶片出貨外，7 奈米也持續大量生產出貨，貢獻營運，其中 7 奈米製程囊括蘋果、輝達、AMD、賽靈思等大廠訂單，日前格芯 (Globalfoundries) 宣布，暫緩 7 奈米等先進製程計畫，市場看好，此舉有助台積電未來高階與先進製程市占率表現，將獨吃所有訂單。

而另一家對手三星，號稱領先業界率先採用 EUV 生產 7 奈米，但三星少了原本黃光製程的練兵階段，用 EUV 生產 7 奈米的良率好壞，市場好壞評價參半，相比之下台積電高階製程量產經驗豐富，進入 EUV 製程後，客戶將能無縫接軌，台積電也可望持續稱霸市佔率。

就半導體產業而言，台積電創辦人張忠謀日前出席國際半導體大展時也說，未來 10-20 年半導體產值成長率，都將優於全球 GDP 約 3-5 個百分點，將有助支撐整體產業成長；台積電作為晶圓代工龍頭，將持續受惠此產業趨勢。