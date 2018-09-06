〈鉅亨觀點〉宏達電營收連二月僅1字頭 本業獲利路迢迢

宏達電 (2498-TW) 今年靠著出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注，可望轉盈，但是本業想賺錢，現在看起來是一條很遠的路，今年以來營收直直落，從單月「3 字頭」直落到連續兩個月的「1 字頭」，再不想辦法拉高手機銷售，前途恐堪慮。

宏達電營運主力仍是智慧手機，在虛擬實境 (VR) 的布局上，雖然動作積極，但仍沒法出現爆發性成長，現在靠著出售團隊、專利拿到的資金苦撐，但若總是入不敷出，錢總有燒光的時候，屆時將面臨更嚴酷的生存考驗。

宏達電曾是台灣之光，高峰期更是撐起台灣出口的重要力道，但是隨著智慧手機市場競爭白熱化，尤其是國際品牌蘋果、三星、SONY、中國品牌華為、OPPO、vivo 與小米夾擊，HTC 品牌力逐漸下滑，近幾年來中國手機品牌更是大舉登台下，生存空間更遭擠壓。

宏達電曾兩度登上台股股王，股價千元之上榮耀已一去不復返，近幾年來虧損連連，從 2015 年第 2 季以來連 11 季呈現虧損，即使今年第 1 季獲利，也只是因為業外挹注，想要求生存，手機銷售一定得拉升才行。

宏達電有著技術背景，做出來的手機不比其他品牌差，但是行銷、通路等卻呈現落後，想要突圍，公司也得有新思維，第 3 季計畫推出的區塊鏈手機，及未來的 5G 手機，都將是重要的轉折關鍵，宏達電再也輸不得。

VR 部分，目前仍在叫好不叫座的階段，今年來有較大的動作，Vive 推出升級版及一體機，同時打造生態系，跨足不同的領域，在高階 VR 上，的確是居於領先，只是要成為重要的營運支撐，目前還是遠遠不能。