為何「美國製造」iPhone可能要賣2000美元？分析師：缺人更缺供應鏈

你願意花 2000 美元購買一支 iPhone 嗎？

美國總統川普週末又和美國企業打起了筆戰。在蘋果 (AAPL-US) 警告，新一輪關稅可能會造成部分蘋果產品價格上漲後，川普在推特上回應，他有一個簡單的解決方案—在美國建立工廠，將製造流程從中國轉移到美國，不但零關稅還有稅收獎勵。

不過，這麼做可能不會讓蘋果產品變得更為便宜。以蘋果最重要的 iPhone 來說，根據 Marketplace 2014 年的一份報告，在美國生產一支 iPhone 零組件的成本約為 600 美元，幾乎是他國生產價格的 3 倍。當時報告預計，高昂的成本將推高 iPhone (7 Plus) 價格至 2000 美元，遠不及被課關稅來得划算。

為何在美國生產的成本會需要這麼高？

據《USA Today》報導，經驗豐富的分析師 Tim Bajarin 指出，蘋果不在美國生產，並不是只有勞動力成本這麼簡單的考量，事實上，美國在 20-30 年前失去了製造業，這些產業去了亞洲、東南亞、印度和墨西哥，而且可能永遠不會再回來。

在亞洲生產，不但勞力成本較低，高技術的中國工人，週薪約只有 100 美元，遠低於美國。而且零件供應商都在亞洲，美國也欠缺合適的生產設備。

零件供應就是個大難題。蘋果每年製造 2 億支的 iPhone，而所需要的 OLED 螢幕、相機感光元件、儲存裝置等等，這些都是在亞洲製造的產品。

蘋果並不孤單。亞馬遜 (AMZN-US) 在中國製造 Echo，Google(GOOG-US) 在南韓 Pixel 手機，蘋果的主要競爭對手三星，在這方面更具優勢，在南韓、越南及印度製造 Galaxy 手機。

即使蘋果真的想將生產線搬回美國，會有美國公司願意成為他們的主要供應商或組裝廠商嗎？

蘋果執行長 Tim Cook 曾經表示，中國工人受過嚴格的培訓，能以高效率的方式組裝 iPhone，這在美國的教育體系中並不存在，無法提供組裝所需的大量工人。

美國蘋果的高層當時估計，他們將需要 8700 名工業工程師來監督 20 萬裝配線工人；而在 2014 年，在美國完成大學級工業工程學位的總共只有 7000 名學生。

《USA Today》的 Jefferson Graham 建議，蘋果可以提供一種特殊的、更昂貴的「美國製」版本的 iPhone，一些美國人可能願意購買。不過，由於定價，亞洲版本的銷量肯定更好，但 Graham 認為，這仍值得嘗試。

此外，值得注意的是，蘋果公司表示，它是美國最大的納稅人，並且在北卡羅來納州、俄勒岡州、內華達州、愛荷華州和亞利桑那州建立數據中心，未來 5 年預計投資 3500 億美元。蘋果公司顯然認為，這是個更好的方式回到美國，而不是直接把製造流程全回到美國。