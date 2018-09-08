蘋果警告：貿易摩擦將帶來產品漲價

科技巨頭蘋果不僅是美股史上第一家兆美元市值公司，也是美國首屈一指的最大企業納稅人。但這家如此之大的公司仍然無法擺脫揮之不去的貿易摩擦陰雲。

9 月 5 日周三向美國貿易代表辦公室（USTR）提交的一封信中，蘋果呼籲政府不要針對旗下產品徵收高額關稅，否則最新擬徵稅清單中涵蓋的 Apple Watch、Air Pods 等暢銷產品價格將有所提高。

包含桌上型電腦 Mac Mini、iPad 配件 Apple Pencil、智能音箱 HomePod、許多產品充電器和適配器，及用來製造和設計部分產品的工具設備均會受到影響。

消息過後，蘋果股價在周五收盤前暴跌，拖累納指。

蘋果在信中稱，

我們對這些關稅的擔憂在於，美國將遭受最為嚴重的打擊，導致美國經濟增長放緩，競爭力下降，美國消費者價格上漲。

我們希望美國政府能夠重新考慮相關的關稅措施，為了讓美國經濟更強勁、消費者更健康而努力找到其他更為有效的解決方案

蘋果稱，「每一款產品都含有來自美國的零部件或材料，更是由美國製造商所提供的設備進行製造」。考慮到該公司的經濟影響力，川普計劃加征的關稅將更多地落在美國身上。

蘋果預計，未來五年，對美國經濟的直接貢獻將達到 3500 億美元。但關稅將增加其在美國的營運成本，最終減少蘋果為美國創造的經濟利益。

CNBC 指出，理論上來說，蘋果令人驚嘆的利潤、利潤率和現金流可以消化部分增加的成本。剛剛過去的第三財季，蘋果營收 532.65 億美元，年增率增長 17%；凈利潤 115.2 億美元，年增率增長 32%。

值得注意的是，在過去四個財季中，蘋果公司的「可穿戴設備」（包括手錶，AirPods 和 Beats 耳機）的銷售總額創下了 100 億美元的輝煌戰績，利潤占比 63%。

『新聞來源／華爾街見聞』