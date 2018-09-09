蘋果憂慮關稅？川普再度公開施壓：快回美國生產

在科技巨頭蘋果呼籲美國政府莫針對其產品徵收高額關稅後，川普作出了回應。

9 月 8 日周六，川普在社交媒體上表示，

美國政府擬開徵大規模關稅，蘋果產品價格或將因此上漲。但這個問題有一個簡單的解決方法，不僅能帶來零關稅，還起到了稅收鼓勵作用。 在美國製造你們的產品就行了。現在就建新廠去。好令人激動！

川普最新的擬議關稅清單中出現了消費電子產品的身影，作為美國最大企業納稅人的蘋果隨之感受到了一些壓力。9 月 5 日周三，蘋果向美國貿易代表辦公室（USTR）提交信件，稱關稅成本或將轉嫁消費者，Apple Watch、Air Pods 等暢銷產品價格將有所提高。

儘管沒有提及旗艦產品 iPhone，但蘋果表示，台式電腦 Mac Mini、iPad 配件 Apple Pencil、智能音箱 HomePod、許多產品的充電器和適配器，以及用來製造和設計部分產品的工具設備均會受到影響。

有分析認為，若蘋果將生產業務遷回美國，的確能逃開關稅的魔爪，但蘋果旗下產品並不會變得更便宜。

貿易律師 Scott Lincicome 在推特上指出，在美國本土生產的 iPhone 價格會更高。他引述 Marketplace 2014 年的一份報告稱，在美國，生產一部 iPhone 零部件的成本約為 600 美元，幾乎是在別國生產價格的三倍。當時報告預計，高昂的成本將推高 iPhone 價格至 2000 美元，這顯然還不如被征關稅來得劃算。

不過早在去年，川普就開始對蘋果在美國建廠一事興致勃勃。2017 年 7 月接受採訪時，川普曾透露，蘋果 CEO 蒂姆 · 庫克給他打了電話，承諾要在美國建「三間又大又漂亮的工廠」。目前，蘋果在美國進行 Mac Pros 的裝配業務，但大部分產品仍在美國以外的國家生產。

今年早些時候，蘋果還曾表示，計劃在未來五年斥資數千億美元投資美國製造業及供應鏈相關基礎設施，並為美國帶來超過 2 萬個就業崗位。

在向 USTR 遞交的信件中，蘋果預計，未來五年，對美國經濟的直接貢獻將達到 3500 億美元。但關稅將增加其在美國的營運成本，最終減少蘋果為美國創造的經濟利益。

『新聞來源／華爾街見聞』