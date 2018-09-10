黑石分析師指標普500會提早登上高點 但須提防明年通膨竄起

黑石集團預測股場飆升的現象可能會讓標準普爾 500 指數年終目標提早達成。

該公司投資策略師 Joseph Zidle 表示，標普 500 指數很可能在未來幾個月突破 3000 點。

Zidle 表示，「我認為，在今年底之前我們將繼續看到高點。」「信不信由你，最好的股票表現往往會在期中選舉之後出現。」

他認為第 3 季和第 4 季的獲利將是股市的積極催化劑。

但 Zidle 警告，今年的強勁數據可能會在明年轉為通膨，反而對股市不利，未來 6 至 12 個月的 10 年期國債殖利率將高達 3.50%。

他說，「明年的通貨膨脹會比目前投資人反映在股價上的情形還要多。通貨膨脹可能不會很強勁，但它是全面性的。包括石油和天然氣，還有在投入價格中也會出現。」

他表示，「今年的減稅措施提振了每股獲利，這將使明年的每股獲利成長相對放緩至個位數。由於獲利增加，獲利率也可能會因投入成本增加而降低。」

Zidle 表示，由強勁的資金流入固定收益市場來看，證明投資人正在退出美國股票型共同基金和美國股票交易所交易基金 (ETF)。

美銀美林的最新數據顯示，今年以來美國股票共同基金和 ETF 基金合併流入資金達 52 億美元。與此同時，全球債券基金也獲得 665 億美元的新基金。

他認為，這樣的投資策略可能對獲利非常不利。因為在通膨環境下，股票通常會優於債券。

Zidle 指出，「投資人仍然害怕美國股市，事實上我認為他們反而應該更加擁抱股市，因為這裡的基本面很強。公司資產負債表很好，獲利正在改善。」