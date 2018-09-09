被臉書定生死？網路廣告商被剔除合作名單 盤中暴跌16%

網路廣告平台 Criteo(CRTO-US) 遭社群巨鱷臉書 (FB-US) 剔除行銷合作夥伴名單，該公司股價盤中一度重挫 16%，是有史以來最低。

彭博社報導，高盛分析師在給客戶的備忘錄中指出，Criteo 從 7 月 1 日起就被移除了臉書的特別行銷合作夥伴資格，也無法再參與臉書新功能的 BETA 測試。

周五 (7 日) 美股早盤，Criteo 一度重跌 16% 至每股 21.4 美元，最終收復部份失地，收盤跌幅縮減至 9.11%，報每股 23.15 美元。

據報導，Criteo 被移除合作夥伴資格的原因，是該公司的客製整合行銷服務已不再符合臉書的優先條件，而 Criteo 計畫將業務逐漸轉向臉書標準 API 的方向。

為淡化此消息的衝擊，Criteo 表示臉書此舉並未影響到該公司對廣告客戶的服務能力，且除了臉書之外，該公司對於行動 app 與網路市場都有積極經營。

調訮機構 Keybanc 分析師則認為，臉書此舉乃出於內部營運因素，況且 Criteo 對於臉書的依賴程度正在逐年下降，這件事不至於造成重大影響。

Keybanc 分析師指出， Criteo 從臉書獲得的營收比重已從 2015 年的 9% 降至 2017 年的 6%，今年第二季更只有 4%，投資人其實不必過慮。