〈台塑四寶業績發表〉三寶樂觀看Q4優於Q3 惟美中貿易戰為最大變數

台塑四寶今 (6) 日公布 8 月合併營收共 1557.34 億元,四寶營收均較上月與去年同期成長,又以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 30.8%。展望後市,台化上修第 3 季預期,除台塑預估將較第 2 季衰退外,台化與南亞均樂觀看第 3 季,至於第 4 季,台塑、台化與台塑化均認為會優於第 3 季,惟美中貿易戰為其中最大變數。

台塑

台塑董事長林健男表示,對第 3 季展望維持先前看法,由於第 3 季歲修與工檢廠房較多、高達 13 個,開工率將低於第 2 季,預期營收將較第 2 季衰退,惟仍有 63 億現金股利收入,可望支撐第 3 季獲利表現。

展望第 4 季,林健男指出,第一,亞洲將有 8 家輕油裂解廠安排歲修,影響乙烯供應量 62 萬噸,將使乙烯供應吃緊,而中國適逢雙十一購物節與聖誕節帶動的包材、鞋材、玩具與家電等產品需求旺季,有利於產品銷售;第二,AN 下游產品需求佳,且美國 AN 受到中國高額關稅影響,銷往亞洲現貨有限,加上 AN 同業密集歲修,使市場供應減少,有利支撐 AN 行情維持高價。

第三,中國山東魏橋鋁業 200 萬噸氧化鋁新產能將開車,液鹼需求大增,加上國際氧化鋁價格上揚,將使液鹼價格持穩;第四,第 4 季為中國取暖季節,民生用煤大,但受到藍天保衛戰政策影響,高耗能與用煤量大的化工產品受限制,石化產品供給將減少;第五,第 4 季台塑僅有 4 個廠歲修或定檢,較第 2 季少,預估開工率 92%,高於第 3 季的 89%。

整體而言,林健男表示,由於第 4 季為 PE 與 PP 產品需求旺季,歲修廠房也少於第 3 季,產銷量將增加,營收預期將優於第 3 季,惟美中貿易戰為不確定性因素,將密切關注客戶供應鏈佈局重整與市場需求變化,採取適當對策因應。

展望今年全年,林健男則說,若排除美中貿易戰發展情況,預期今年整體開工率將達 91%、優於去年的 90%,加上今年全球經濟成長也優於去年,使大部分產品需求較去年增加,加上中國環保稽查力道趨嚴,推升產品平均售價高於去年,整體營收可望較去年成長。

南亞

展望第 3 季,南亞董事長吳嘉昭預期,9 月營收將較 8 月微幅成長,第 3 季也會小幅優於第 2 季,且受惠產品售價走揚,營收將會大幅優於去年同期,年增率可望達到雙位數。

從產品別來看,吳嘉昭表示,化工產品部分,乙二醇除麥寮第 3 套廠歲修外,其餘均開工生產,而丙二酚產品積極拓展中國以外市場,受惠產業景氣佳,今年銷量可望持續成長,整體化工產品營收將優於 8 月;電子材料部分,受到美中貿易戰影響,加上銅價下跌,使客戶採購轉趨保守,以去化庫存為主,預期銅箔基板仍會小幅成長,電子材料營收將較 8 月持平或稍增。

展望第 4 季,吳嘉昭指出,第 4 季市場不確定性因素提高,市場保守心態濃厚,雖然 8 月至 11 月中旬為傳統旺季,但預估整體營收將與第 3 季持平,加上第 4 季有年底盤點因素存在,能見度較低,其中,丙二酚將全能開動,乙二醇開動率持穩,價量可望齊揚,對電子材料產品中的銅箔基板後市展望樂觀看待。

台化

展望第 3 季,台化副董事長洪福源上修 7 月業績說明會時的預期,他認為,9 月營收將優於 8 月,第 3 季整體營收也會優於第 2 季。

至於第 4 季,洪福源指出,從產品別來看,塑料產品目前仍以剛性需求為主,是否出現淡季不淡情況,能見度仍不高,而中國雙 11 拉貨潮理應出現,但目前仍在觀望中;PTA、PX 產品線預估第 4 季供需情況仍佳;SM 產品線雖然下游需求還好,但第 4 季定檢廠家多,價格漲跌都不易;苯酚產品線受惠市況佳,可望貢獻收益。

整體而言,洪福源表示,第 4 季有許多不確定性因素存在,其中最大變因來自美中貿易戰,及中國經濟成長轉趨保守,不過,第 4 季沒有大型設備定檢,營收有機會較第 3 季成長,但仍得觀察國際局勢變化。

台塑化

展望第 4 季,台塑化總經理曹明表示,營收得視油價走勢,若油價跌便會影響營收表現,而獲利率預期可維持高檔,惟美中貿易戰仍是其中變數,第 4 季表現仍得視美中貿易戰最終結果,將觀乎國際油價或庫存釋出狀況,若國際局勢沒有太大變化,對第 4 季展望仍樂觀看待。