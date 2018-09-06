〈台塑四寶業績發表〉三寶樂觀看Q4優於Q3 惟美中貿易戰為最大變數

台塑四寶今 (6) 日公布 8 月合併營收共 1557.34 億元，四寶營收均較上月與去年同期成長，又以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 30.8%。展望後市，台化上修第 3 季預期，除台塑預估將較第 2 季衰退外，台化與南亞均樂觀看第 3 季，至於第 4 季，台塑、台化與台塑化均認為會優於第 3 季，惟美中貿易戰為其中最大變數。

台塑

台塑董事長林健男表示，對第 3 季展望維持先前看法，由於第 3 季歲修與工檢廠房較多、高達 13 個，開工率將低於第 2 季，預期營收將較第 2 季衰退，惟仍有 63 億現金股利收入，可望支撐第 3 季獲利表現。

展望第 4 季，林健男指出，第一，亞洲將有 8 家輕油裂解廠安排歲修，影響乙烯供應量 62 萬噸，將使乙烯供應吃緊，而中國適逢雙十一購物節與聖誕節帶動的包材、鞋材、玩具與家電等產品需求旺季，有利於產品銷售；第二，AN 下游產品需求佳，且美國 AN 受到中國高額關稅影響，銷往亞洲現貨有限，加上 AN 同業密集歲修，使市場供應減少，有利支撐 AN 行情維持高價。

第三，中國山東魏橋鋁業 200 萬噸氧化鋁新產能將開車，液鹼需求大增，加上國際氧化鋁價格上揚，將使液鹼價格持穩；第四，第 4 季為中國取暖季節，民生用煤大，但受到藍天保衛戰政策影響，高耗能與用煤量大的化工產品受限制，石化產品供給將減少；第五，第 4 季台塑僅有 4 個廠歲修或定檢，較第 2 季少，預估開工率 92%，高於第 3 季的 89%。

整體而言，林健男表示，由於第 4 季為 PE 與 PP 產品需求旺季，歲修廠房也少於第 3 季，產銷量將增加，營收預期將優於第 3 季，惟美中貿易戰為不確定性因素，將密切關注客戶供應鏈佈局重整與市場需求變化，採取適當對策因應。

展望今年全年，林健男則說，若排除美中貿易戰發展情況，預期今年整體開工率將達 91%、優於去年的 90%，加上今年全球經濟成長也優於去年，使大部分產品需求較去年增加，加上中國環保稽查力道趨嚴，推升產品平均售價高於去年，整體營收可望較去年成長。

南亞

展望第 3 季，南亞董事長吳嘉昭預期，9 月營收將較 8 月微幅成長，第 3 季也會小幅優於第 2 季，且受惠產品售價走揚，營收將會大幅優於去年同期，年增率可望達到雙位數。

從產品別來看，吳嘉昭表示，化工產品部分，乙二醇除麥寮第 3 套廠歲修外，其餘均開工生產，而丙二酚產品積極拓展中國以外市場，受惠產業景氣佳，今年銷量可望持續成長，整體化工產品營收將優於 8 月；電子材料部分，受到美中貿易戰影響，加上銅價下跌，使客戶採購轉趨保守，以去化庫存為主，預期銅箔基板仍會小幅成長，電子材料營收將較 8 月持平或稍增。

展望第 4 季，吳嘉昭指出，第 4 季市場不確定性因素提高，市場保守心態濃厚，雖然 8 月至 11 月中旬為傳統旺季，但預估整體營收將與第 3 季持平，加上第 4 季有年底盤點因素存在，能見度較低，其中，丙二酚將全能開動，乙二醇開動率持穩，價量可望齊揚，對電子材料產品中的銅箔基板後市展望樂觀看待。

台化

展望第 3 季，台化副董事長洪福源上修 7 月業績說明會時的預期，他認為，9 月營收將優於 8 月，第 3 季整體營收也會優於第 2 季。

至於第 4 季，洪福源指出，從產品別來看，塑料產品目前仍以剛性需求為主，是否出現淡季不淡情況，能見度仍不高，而中國雙 11 拉貨潮理應出現，但目前仍在觀望中；PTA、PX 產品線預估第 4 季供需情況仍佳；SM 產品線雖然下游需求還好，但第 4 季定檢廠家多，價格漲跌都不易；苯酚產品線受惠市況佳，可望貢獻收益。

整體而言，洪福源表示，第 4 季有許多不確定性因素存在，其中最大變因來自美中貿易戰，及中國經濟成長轉趨保守，不過，第 4 季沒有大型設備定檢，營收有機會較第 3 季成長，但仍得觀察國際局勢變化。

台塑化

展望第 4 季，台塑化總經理曹明表示，營收得視油價走勢，若油價跌便會影響營收表現，而獲利率預期可維持高檔，惟美中貿易戰仍是其中變數，第 4 季表現仍得視美中貿易戰最終結果，將觀乎國際油價或庫存釋出狀況，若國際局勢沒有太大變化，對第 4 季展望仍樂觀看待。