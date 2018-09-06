華碩8月ZenFone手機在台每日狂賣3千支 挑戰市佔冠軍

華碩 (2357) 力拼智慧型手機市佔率，第三季精銳進出，繼 7 月台灣市場銷售勁揚之後，根據該公司內部手機開機數與統計資料顯示，其 ZenFone 系列手機 8 月在台銷售平均每日突破 3 千支，預估可望以超過 18% 的市佔，挑戰冠軍寶座。華碩指出，台灣手機市場下半年起銷售回溫，旗下 ZenFone 系列智慧型手機亦在多款新機強勢助攻下，打造從入門機種到旗艦機皇等一應俱全的多元產品組合，帶動銷售攀升。



在 7 月銷售方面，日前市調機構統計，其 ZenFone 5 系列新機銷售傳捷，7 月 ZenFone Live(L1)，奪下台灣市場當月份的 Android 單機王冠軍寶座，整體 ZenFone 銷售勁揚 45%。



而 8 月份 ZenFone 持續在台獲得消費者青睞，根據該公司內部手機開機數及統計資料顯示，ZenFone 系列 8 月份在台銷售平均每日突破 3 千支，預估可望以超過 18% 的市佔挑戰冠軍寶座。其中新一代性能電力怪獸 ZenFone Max Pro 亦有機會問鼎當月 Android 單機銷售王，並與 ZenFone 5 以及全螢幕美型機 ZenFone Live(L1)，一同擠進熱銷前十大。