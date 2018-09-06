〈台塑四寶業績發表〉四寶8月營收重回1500億元大關 台塑化、台化創近4年新高

台塑四寶今 (6) 日公布 8 月合併營收共 1557.34 億元，繼 5 月的 1513 億元後，重新站回 1500 億元大關，月增 7.4%，年增 21.9%，四寶營收均較上月與去年同期成長，又以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 30.8%，創 2014 年 11 月來新高，而台化 (1326-TW) 則是僅次於台塑化，寫下年增逾 2 成的好成績，單月營收創近 4 年來新高。

台塑

台塑 8 月合併營收為 197.98 億元，月增 1.5%，年增 4.7%；前 8 個月累計營收 1559.37 億元，年增 14.6%，為歷年同期新高。

台塑表示，由於麥寮碱廠於 6 月底至 7/10 安排歲修 15 天，8 月恢復正常生產，使銷售量增加，帶動整體銷售量差增加 3.8 億元，使營收月增 1.5%。

與去年同期相較，台塑指出，受惠氧化鋁價格上漲，液鹼需求比去年增加，且 AN 與 ECH 下游 ABS 與 Epoxy 需求優於去年，加上今年 8 月杜拜原油與乙烯、丙烯現貨價格高於去年，使 8 月產品售價均較去年同期高，使銷售價差較去年同期增加 27.1 億元；不過，由於市場需求減弱，下游客戶採購保守，8 月銷售量差減少 18.2 億元。

南亞

南亞 8 月合併營收為 296.64 億元，月增 4.3%，年增 14.1%；前 8 個月累計營收 2267.69 億元，年增 14.5%，為歷年同期新高。

南亞表示，8 月銷售量差增加 11.7 億元、銷售價差增加 0.6 億元，從產業別來看，化工產品部分包括 EG 與 BPA 產品營收均成長，EG 產品除美國 EG 廠保留庫存未對外銷售外，麥寮廠全能生產，加上下游聚酯廠需求穩定，使 EG 售價上漲，EG 整體營收增加 5.2 億元，BPA 則是增加 4.3 億元；聚酯產品部分營收增加 2.8 億元；塑膠產品營收增加 1.4 億元；電子材料、工程與配電盤營收則持平。

與去年同期相較，南亞指出，銷售量差增加 5.1 億元、銷售價差增加 31.5 億元，從產業別來看，聚酯產品受惠市況佳，加上原料成本上漲推升產品售價，使營收增加 16.4 億元；化工產品在 BPA 營收成長帶動下，營收增加 12 億元；電子材料受惠產品售價上漲，營收增加 4.8 億元；塑膠產品營收增加 1.9 億元。

台化

台化 8 月合併營收為 364.02 億元，月增 6.1 %，年增 23.9%，為 2014 年 8 月來新高；前 8 個月累計營收 2693.5 億元，年增 17.1%。

台化表示，8 月營收在產品價格上漲帶動下，優於先前預期，其中，銷售量差增加 6.7 億元、銷售價差增加 14.4 億元，其中，銷售量方面，台化廠增加 0.4 億元，台化出光泉產全銷，增加 6.2 億元，台灣醋酸增加 1.5 億元，台化寧波廠受到 PS 與 ABS 價格回跌、買氣以剛性需求為主，加上 PTA 庫存偏低積累庫存，使銷量減少 2.1 億元。價格方面受惠 PTA、SM、苯酚、丙酮行情走揚，使售價上漲。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差增加 6.4 億元、銷售價差增加 63.8 億元，銷售量部分，台化廠減少 1.5 億元，台化寧波廠增加 2.7 億元，FIC 與福懋分別增加 1.7 億元，台化出光與台灣醋酸分別增加 1.2 億元。銷售價格方面，受惠油價高於去年同期，加上產品需求升溫支撐售價，使銷售價差大幅增加超過 63 億元，僅 PIA 因供給增加使行情走弱。

台塑化

台塑化 8 月合併營收為 698.7 億元，月增 11.4%，年增 30.8%，創 2014 年 11 月以來新高；前 8 個月累計營收 5069.95 億元，年增 25.3%。

台塑化表示，8 月銷售量差增加 62.3 億元、銷售價差增加 9.2 億元，其中，煉油事業雖然因各個單元實施定檢，使煉油量減少，惟部分 7 月外銷產品受到船期因素影響延後出貨，使營收月增 9.1%；烯烴事業方面，8 月平均產能利用率 100%，較 7 月的 90% 提高，加上產品售價上漲，使整體營收月增 19.7%。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 10 億元、銷售價差增加 154.5 億元，其中，煉油事業雖然售量與去年同期相當，但國際原油價格高於去年，推升油品售價走揚，使煉油事業營收年增 30.4%；烯烴事業雖產能利用率 100%，加上產品售價走揚，使營收年增 45.8%。