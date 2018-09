車用面板洗牌 友達、天馬超車，暫居二、三名供應商

車用市場供應鏈講究長年合作關係,穩定性比起波動性大 TV、IT 面板來得高,成為各家面板廠 6 代線產能兵家必爭之地,今年市場供應排名出現洗牌效應,根據 IHS Markit 統計,截至今年第一季為止,JDI(日本顯示器)仍為車用面板龍頭,市占率 18.6%,不過友達 (2409)、天馬市占率分別 11.9%、11.5%,超越夏普、LGD(樂金顯示) 以及群創(3481),成為第二、三名廠商;第四~六名 LGD、夏普、群創市占率差距很小,分別 11.3%、10.9%、10.8%,形成第二~六名近身肉搏戰態勢。根據 IHS Markit 預測,今年車用顯示面板出貨量 1.65 億片,年成長率達 12.1%,中控顯示面板、儀表板持續每年 5-10% 的穩定成長,抬頭顯示器、電子後視鏡用面板將會有兩位數百分比高速成長,除了「量」持續的增長,車用面板出現了規格升級速度、新技術的導入、廠商競爭進入白熱化,以及商業模式的改變。



尺寸放大、解析度的提升,許多面板廠把 LTPS、AMOLED,In-Cell/On-Cell 等製程用在車用面板上,群創係為最早用 LTPS 生產車用面板者,JDI 則是在去年第二季已經開始量產 LTPS 非抬頭顯示器,夏普跟進在去年第三季量產,LGD、友達、天馬亦加入供給,6 代線 LTPS 生產車用面板蔚為趨勢。



然而,AMOLED 陣營不甘示弱,SDC(三星顯示器) 去年第三季開始小量 AMOLED 車用面板,應用後座控制器用面板,今年第四季將會小量出貨 7 吋電子後視鏡用面板,LGD 計畫在明年下半年開始量產 AMOLED 給歐洲車廠,京東方、天馬也開始推動 AMOLED 在車用市場。



電動車普及、自駕車催化車用面板大尺化,今年第一季中控顯示尺寸 8 吋以上 (含 8 吋) 出貨比重達 41%,儀表板 9 吋以上 (含 9 吋) 的比重達 9%,而解析度大於 WVGA 的比重,中控顯示器、儀表板的分別比重來到 21% 以及 9%,IHS Markit 預期,到 2024 年,大於 10 吋的出貨比例將會超過 15%。



以往歐美車廠都是透過 Tier one 系統組裝廠與面板接觸,然而中控系統走向模組化發展,整合式座艙控制器 (cockpit domain controller) 的出現,面板占顯示模組比重達 6 成,加上搭載率的持續提升,汽車品牌廠開始直接與面板廠接觸,議定供應規格、數量或是價格,增加供應鏈的透明程度。



一旦觸控功能整合到面板之後,為了供應鏈管理簡化,車廠開始希望面板廠能提供模組組裝的服務,群創曾在多年前,提供寶馬 (BMW) 中控顯示模組的組裝,將來愈來愈多的車廠直接與面板合作,Tier one 系統組裝廠為了確保競爭力,開始和面板廠洽談購買 FOG(FBC on Glass;組裝背光、觸控、蓋板的貼合)的模式。