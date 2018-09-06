偉詮電USB-PD出貨報喜 獲戴爾、惠普、華碩與任天堂大廠採用

IC 設計業者偉詮電 (2436) 營運報喜，傳出 USB-PD 晶片已經順利獲得入戴爾 (Dell)、惠普(HP)、華碩(2357) 與任天堂訂單，今年下半年出貨將挑戰 3000 萬套，全年出貨倍增，並在此產線銷售暢旺的帶動下，第三季營收可望季增雙位數百分比。Type-C 熱潮，加上英特爾免費授權等帶動下，USB-PD 接口成為新趨勢，NB、遊戲機，甚至智慧型手機紛紛導入採用，USB-PD 晶片需求大舉暴衝，相關業者明顯受惠。



以偉詮電來說，NB 端，目前已經搶下戴爾、惠普與華碩等客戶訂單，美系手機客戶也開始採用，此外任天堂 Switch 也對偉詮電下單採購，致使偉詮電今年以來相關晶片出貨量逐季攀升，今年下半年出貨更將挑戰 3,000 萬套，全年出貨量將較去年倍增成長。



而偉詮電 8 月合併營收達 2.36 億元，寫下 11 個月以來新高，累計今年前 8 月合併營收達 17.26 億元，年成長 15.17%，法人圈更估算，該公司第三季營收將挑戰 7 億元，營收季增雙位數；惟偉詮電公司官方不對市場臆測數字與客戶回應。