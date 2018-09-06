EUV光罩盒需求進入快速成長期 傳家登接單大暴增

由於極紫外光 (EUV) 設備已經被台積電、三星、英特爾等陸續導入最先進製程，帶動極紫外光光罩盒 (EUV Pod) 需求進入快速成長期，為此，相關供應商家登 (3680) 傳出接單大增，成為最受惠的廠商。台積電 7 奈米已經量產，接下來將導入採用 EUV 設備的 7 + 奈米而三星、英特爾等先進製程代工廠也陸續導入採用 EUV 設備，甚至後續的 5 奈米與 3 奈米也都會使用 EUV 機台，此舉導致 EUV 光罩盒開始進入高速成長期。



而在此趨勢下，本土光罩和供應商家登，將最為受益，並傳出，該公司自進入今年下半年後，相關訂單持續大增，同時，因大陸大舉擴充八吋代工廠，與新建十二吋代工廠，連帶也對家登大舉採購八吋及十二吋晶圓傳載載具。



在上述兩大趨勢確立下，近期家登接單明顯大增，並將帶動營運走揚；法人圈估算，家登第三季營收有望季增 10%，第四季更好，營收季增幅度更將達到 15%，今年全年獲利無虞；惟家登官方對於市場臆測訊息不予回應。