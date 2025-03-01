川普澤倫斯基白宮大吵 為何美股有驚無險收紅？

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-01 13:10

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美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基週五 (28 日) 於白宮會面，沒想到卻爆發激烈爭執，最終不歡而散，美股主指週五群揚，均收高超 1%，市場熱論為何美股能有驚無險收紅？

Truist Advisory Services 聯席首席投資長 Keith Lerner 表示，在股市最初聞訊下跌、華爾街「恐慌指數」VIX 短暫上漲之後，美股收盤大幅走高，這是對川普在市場希望烏克蘭與俄羅斯和平協議仍能向前推進的情況下採取更多「戲劇性」行動的反應。

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川普澤倫斯基白宮大吵 美股週五為何安然無恙？ (圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基週五 (28 日) 於白宮，隨著會談氣氛緊繃，川普抨擊澤倫斯基拿「第三次世界大戰做為賭博」，強硬要烏克蘭達成協議，要麼美國就退出。

雙方在旨在進一步推進烏克蘭與美國礦產協議，以及促進俄羅斯與烏克蘭和平協議的會晤期間發生口角，隨後美股一度翻黑，結果，川普與澤倫斯基情緒變得激昂，會議被迫結束。

接著，美股主指又開始走高，終場道瓊收紅抄超 600 點，那指、標普和費半漲幅均超 1%。

Lerner 表示：「無論對錯，美國和歐洲股市的反應表明兩國『最終還是會達成協議』。」

Focus Partners Wealth 首席市場策略師 Richard Steinberg 提醒：「這是一個非常情緒化時期，投資人切勿在市場上做出任何魯莽的舉動。」

對於股市來說，今年 2 月的表現很糟糕，因為去年 11 月大選期間一些流行的「川普交易」已經消退，消費者信心下降，比特幣以及大型科技股出現下滑，有關股市可能修正的傳言也開始盛行。

整體來看，在 2 月份，標普 500 指數月跌幅達 1.4% 下跌 1.6%， 道瓊指數月線下滑超 1.6%，那斯達克指數單月重挫 4%。

本週早些時候，Lerner 團隊將股票評級從「有吸引力」下調至「中性」，因為美國經濟前景喜憂參半，未來企業獲利「持平」，美股失去動力而估值仍然很高。